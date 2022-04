Pandemia hizo que jóvenes sean profesionistas deficientes: Sergio Arredondo

El diputado Sergio Mario Arredondo, de la Comisión de Educación Pública y Cultura, lamentó que la pandemia haya dejado pérdidas brutales en la educación, como es la pérdida de de una serie de conocimientos en los jóvenes que se convertirán en deficientes profesionistas lo que sin duda vendrán a abonar negativamente al desarrollo de la región.

Lamentó que Sinaloa sea uno de los estados que tardó en la reinserción en las aulas, por lo tanto, las pérdidas son mayores.

“Lo podemos constatar incluso, aquellos que estamos inmersos en la docencia los efectos, los costos que están trasladando los jóvenes que están ingresando a nivel profesional son evidentes, son preocupantes”, dijo.

El también exdirector general del Cobaes precisó que se está viendo a jóvenes que perdieron una serie de conocimientos y habilidades que los irán trasladando y se convertirán en profesionistas con deficiencias que van a tener esa condición en su desarrollo, pero además van a abonar, desafortunadamente y negativamente al desarrollo y crecimiento que puede tener la región.

Asimismo, el diputado del PRI señaló que la pandemia nos ha llevado a que revaloricemos las distintas plataformas, en principio la que tiene que ver con la tecnología, que obviamente es una plataforma con una serie de limitantes importantes.

“No está democratizada la tecnología en nuestro país, no todo mundo tiene acceso a la misma, no todo mundo tiene conexión a internet, sin embargo, nos dimos cuenta que es un elemento muy poderoso de enseñanza que nos puede ayudar a esta reinserción a las aulas”, indicó.

No se aprovecha la tecnología

Sin embargo, destacó que también las llamadas tradicionales plataformas como son la radio y televisión educativa, no son aprovechadas.

“Sería muy desafortunado que todo ese esfuerzo que se generó en el marco de la pandemia en lo que se refiere a plataformas digitales y contenidos, hoy que estamos regresando a las aulas se conviertan en un tema del pasado”, señaló.

Por el contrario, se dijo convencido de que son instrumentos que deben de tener una exigencia por parte de la autoridad educativa para que, en los distintos niveles, organismos descentralizados, institutos culturales, es decir, todos los que forman parte del espectro educativo estén generando y lo hagan parte permanente del esquema de enseñanza.

Un elemento más importante, dijo, es revalorar también el modelo educativo porque pareciera un cliché o una frase que se ha repetido durante muchos años, que es el enseñar a los niños y a los jóvenes aprender a aprender, ser gestores de su conocimiento, tener las herramientas para explorar, tener las herramientas para generar rutas de auto aprendizaje, sin soslayar la importancia del docente que es un modelo milenario que ha generado resultados en todas las culturas, hoy con todos estos elementos que tenemos, es importante que lo centremos.

Cambiar el modelo educativo

Insistió que en Sinaloa necesitamos que el modelo educativo tenga esa caracterización, entiendo que existe un modelo centralizado de la educación pública, pero hay ventanas muy importantes en las entidades, en la secretaría de educación pública de los estados, para que se genere esa agenda y ese propósito: capacitar al maestro para que enseñe en ese sentido, lograr que el niño y jóvenes aprendan a aprender.

“No nos podemos permitir retrocesos en la materia educativa, es preocupante que programas educativos que han sobrepasado administraciones y que no deben de ubicarse en la lógica de un gobierno o una administración no estén revalorados, como es el programa de escuelas de tiempo completo que afortunadamente a nivel nacional hay una discusión y en Sinaloa hay el ánimo de mantener vigente a nivel local éste programa porque las escuelas de tiempo completo, no solamente han dado resultados tanto en las pruebas enlace, Pisa, sino también en las evidencias que localmente se han podido recoger”.

Llamó a hacer equipo todos para que en Sinaloa ese programa no desaparezca porque son cerca de mil planteles que hay que decirlo que desde la pandemia se truncó el programa, pero que ahorita no existe certeza para que continúe.





