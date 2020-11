PAN no cachará a los no queridos en otros partidos: Estrada Vega

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PAN Juan Carlos Estrada Vega, advirtió que el partido no buscará una alianza con partidos políticos o candidatos que ya han dado a conocer sus intereses electorales, porque no buscará el poder por el poder.

En conferencia de prensa virtual dijo que por ahí andan por ahí algunos personajes que son expertos en violar la ley, en adelantarse y ninguna de esas personas cabe en el PAN en alusión a políticos como Sergio Torres que ya fue presentado por Movimiento como su candidato, Gerardo Vargas Landeros y otros más.

“Las alianzas no hacen así, las alianzas no nacen en torno a una figura, tiene que nacer en torno a un proyecto, en el cual entendamos todos que se tiene que poner muchas situaciones sobre todo la mesa sobre todo el bienestar de los sinaloenses. Si vamos a integrar a un personaje pues desde ahí ya andamos mal, de entrada eso nació mal. Nosotros no vamos a buscar una alianza con alguien quien ya trae definido a sus candidatos, para nada al contrario seguimos firme en seguir trabajando con quien quiera que integremos un proyecto serio por Sinaloa”, dijo.

Por ello Estrada Vega descartó una posible alianza con el partido de Movimiento Ciudadano con Sergio Torres Félix al frente como candidato a la gubernatura de Sinaloa, pese al espaldarazo que le han dado los panistas Martin Heredia y Miguel Ángel Camacho.

“De ninguna manera estamos esperando cachar a quien no sea recibido en otro partido. Nosotros traemos una buena cosecha, estamos armando el juego completo de ajedres para poder tener la posibilidad de que se inicien con los procesos internos y estemos en la posibilidad de sacar nombres. Hay partidos y personajes que se dedican a violentar la Ley, esos son expertos en adelantarse y no caben en el PAN”, indicó.

Juan Carlos Estrada Vega, dirigente estatal del PAN. Foto: Juan Carlos Cruz│El Sol de Sinaloa

También dijo que en este momento el PAN Sinaloa no puede descartar ni confirmar una alianza con el Revolucionario Institucional debido a la dinámica que se está viviendo a nivel nacional.

El dirigente panista aseguró que siempre han buscado ser respetuoso de la normatividad y de ahí nace la posibilidad de que cuando se tengan las candidaturas formales sean personas serias y que hayan salido de procesos responsables.

















