Demanda PAN a partidos políticos no meter las manos en elección de consejeros

Culiacán, Sin.- Ante el proceso electoral que ya dio inicio en Sinaloa, el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, hizo un llamado al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), para que de manera escrupulosa seleccione a los integrantes de los Consejos Electorales, para que no se filtren familiares y amigos de dirigentes de partidos.

En conferencia virtual, dijo que será una elección competida y sumamente difícil la que vamos a sostener el próximo año, va a ser la elección más grande en la historia de México y esperamos que los criterios de selección se apeguen a los principios de imparcialidad, certeza, y legalidad a los que se está obligado ya que es muy común que los partidos traten de influir en la designación de esos órganos.

"Es muy común que los partidos traten de influir en la designación de esos órganos, es muy común que los cuerpos colegiados de los distritos tengan personas allegadas directamente a algunos partidos; nosotros pedimos revisar escrupulosamente el perfil de cada uno de ellos", dijo.

Estrada Vega dijo que confían en las autoridades electorales pero también se mantendrán vigilantes, y no descartan interponer un recurso de inconformidad si no se cumple con estos requisitos ya que no se puede permitir que los órganos garantes de una elección tan importante tengan alguna inclinación para tal o cual partido político.









El llamado es hacer lo correcto en esta etapa tan importante del proceso, unas elecciones justas es lo que los ciudadanos sinaloense deseamos y pedimos Juan Carlos Estrada Vega





Por otro lado Estrada Vega, al referirse al Presupuesto Federal de Ingresos 2021 que está por presentarse, es preocupante que Morena esté proponiendo un recorte de 30 mil millones de pesos, donde los municipios serán los más afectados, por lo que propuso unir esfuerzos las fuerzas políticas y sociales.

“El Presupuesto de Ingreso de la Federación, que ahorita pues está ya por presentarse, ya la ley de ingresos avanzó, y es un tema que le corresponde al Congreso, y en esta ocasión los municipios de acuerdo a lo que están proponiendo Morena, son los que van a salir mayormente perjudicados porque hay un intento de Morena de hacer un recorte de 30 mil millones de pesos a estados y municipios para este 2021", indicó.

Destacó que un recorte presupuestal de esa naturaleza hay que decirlo, sería un balazo en el pie a la estructura de gobierno, porque las dependencia federales quedarán paralizadas por completo y por lo visto inútiles, al menos en Sinaloa, las que se encargarían de dar solución a los problemas públicos y eso no puede ser.

“El PAN está en contra, y hacemos un llamado a la oposición a cerrar filas para para defender a los municipios que están en grave riesgo”, indicó.





















