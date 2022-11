Padres de familia toman la escuela primaria Mariano Andrade de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los padres de familia de la escuela primaria Mariano Andrade, ubicada en El Conchi 2 de Mazatlán, tomaron las instalaciones de la institución en protesta porque desde hace 10 días los niños de tercer grado no cuentan con un profesor que les dé sus clases.

Ante la falta de soluciones por parte de los docentes del plantel y de la Secretaría de Educación Pública, los padres de familia no dejaron que este jueves los demás estudiantes entraran al plantel, incluso pusieron un candado en la puerta de entrada.

"Que sea parejo, si ellos no tienen clases ningún alumno tampoco, no puede ser posible la respuesta que nos dieron en la SEP, nos dijeron que ya no podían traer a ningún profesor, porque ya saldrán de vacaciones los niños, no se me hace correcto, hasta que no tengan maestro los niños de tercer año, no quitaremos el candado", comentó Fabiola Martínez, madre de familia del plantel.

Agregó que son 35 niños de tercero de primaria los que se han quedado sin clases durante más de 10 días.

"Son 35 niños los que hay en ese salón y esa misma cantidad es la que se ha quedado sin clases en los últimos 10 días, no se nos hace justo, ellos también tienen derecho a una educación digna", señaló.

La directora de la primaria, Rosa Irene Aramburo Peraza, señaló que la SEP ya les notificó que no mandará a ningún maestro, porque el año fiscal ya había llegado a su fin y que solamente habría posibilidades de que se esperaran hasta el mes de enero.

"Nos dijeron que no nos mandarán a ningún maestro, que las clases las tenían que dar el director o la subdirectora en turno, pero para empezar no tenemos subdirector, y yo como directora estoy muy ocupada en otras actividades que realizo, no es fácil, serian otras 3 o 4 semanas sin clases para los niños, eso los va a atrasar mucho", dijo.

Sin recursos

Además de eso, la directora añade que al ser una escuela de carácter federal y de bajos recursos, no cuentan con el presupuesto para poder pagar un maestro.

"Somos una escuela de bajos recursos, no nos alcanza para pagar a un maestro aparte, en serio queremos que nos asignen a un nuevo profesor o profesora para que los niños retomen sus clases”.