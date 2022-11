En Mazatlán, la inseguridad y el vandalismo no cede en las escuelas

Mazatlán, Sin.- Durante el lunes cívico, la profesora Claudia Alvarado Rodríguez, directora del Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en la colonia Villas del Sol, aprovechó la presencia del alcalde de Mazatlán, Edgar González Zataráin, para manifestarle las necesidades que aquejan no solo al plantel educativo, sino a toda la colonia en general.

La docente señaló que debido a la baja altura de la barda perimetral, continuamente personas ajenas al plantel han ingresado a las instalaciones para hacer actos de vandalismo, incluso en horario escolar, poniendo en riesgo la integridad de los alumnos.

También puedes leer: En la escuela primaria Insurgentes, se inundan cada temporada de lluvias

"Continuamente somos víctimas de robo y de actos de vandalismo como graffiti, vidrios quebrados, maltrato de materiales, de mobiliario y de instalaciones, así como también el ingreso de personas bajo los efectos de sustancias nocivas durante la jornada escolar, lo que pone en riesgo la integridad de los estudiantes personal del jardín y padres de familia", expuso.

Ante este ambiente de inseguridad que se vive, de robos, asaltos y hasta acoso a los alrededores, solicitó rondines continuos de los elementos policiacos, la reparación del alumbrado público e instalación de reflectores en el patio del plantel.

"También pedimos la atención a la recolección puntual y constante de basura, así como la reparación de una fuga de aguas negras que pone en riesgo la salud de toda la comunidad", solicitó.

Las peticiones también fueron para las autoridades educativas, al jefe de Servicios Regionales de la SEPyC, Juan José Rendón Gómez, le comentó que las aulas del jardín presentan daños en los techos como grietas, además de la impermeabilización y la restauración del cableado eléctrico.

Zona escolar

Alvarado Rodríguez enfatizó que en esa zona confluyen varios planteles educativos, en total cinco, desde jardín de niños hasta preparatoria y un Icatsin, por lo que algunas necesidades, cómo los servicios públicos básicos, las carecen todos.

"En esta zona escolar nos encontramos cinco planteles educativos y queremos solicitarle la pavimentación de la avenida Arroyo, pues el estado en el que se encuentra propicia múltiples problemáticas como la reproducción de animales venenosos, también es un foco de infección porque se convierte en depósito de basura y sin menor importancia la inseguridad y vandalismo que facilita ese espacio", enfatizó.

Se compromete con las mejoras

Por su parte, González Zataráin, reconoció que son muchas peticiones, pero básicas, cómo los servicios públicos, a los cuales dijo, no les sacaría la vuelta.

"Son servicios básicos y que no podemos sacarle la vuelta a esos problemas, estamos obligados como autoridad a resolver esta problemática, no por petición de los ciudadanos, no por petición de una institución, es nuestra obligación hacerlo", reconoció.

Encomendó a los directores de Obras Públicas y Bienestar Social a levantar el proyecto y ver los costos de la pavimentación para incluirlos en el presupuesto del siguiente año.

"Vamos a comprometer de esa forma el presupuesto, en cosas que realmente se ocupen, que urgen, que hagan falta", aseguró.

Para la realización de este evento cívico se realizaron algunos "mejoralitos" tanto al plantel como a los alrededores; el munícipe se comprometió a realizarlos de manera constante y a una rehabilitación total del alumbrado público, así como atender las deficiencias en el sistema de drenaje.