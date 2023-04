Otra obra inconclusa de Jumapam en Mazatlán

En la colonia Francisco Villa, justo a la altura de la Privada José Rodríguez, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán dejó un par de obras inconclusas desde hace aproximadamente tres meses.

Una vecina de la privada asegura que cuando se reportó la fuga de agua, hace aproximadamente nueve meses, Jumapam tardó seis meses en mandar trabajadores para que atendieran la problemática.

"Vamos por partes, tardamos como seis meses para ser atendidos, sin exagerar, de ahí vinieron y según ellos arreglaron las fugas de agua que había, y es cierto, ya no hay fugas, pero hay dos trabajos que dejaron sin concluir desde hace tres meses, y aquí estamos batallando, fíjate lo que son las cosas, lo reportamos hace nueve meses, tardaron en venir como seis meses, y ahora llevan tres meses que dejaron ahí esos baches", dijo Roxana Santos, vecina del asentamiento.

Otro de los problemas que estos trabajos sin terminar les han causado es la gran cantidad de polvo que generan, además de que son ellos mismos los que han tenido que tapar esos pozos con tierra y piedras, para que así no haya accidentes.

"Digo que apenas así se va a poder tener segura la calle, pero es entre comillas, porque sé que estamos expuestos a un accidente, pero en fin, también hay mucho polvo en la avenida y más porque somos nosotros mismos los que hemos traído esa tierra, es un fastidio estar aguantándolo, pero ni hablar, se sabe que Mazatlán es muy deficiente en sus servicios públicos", agregó la vecina.

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán dejó un par de obras inconclusas desde hace aproximadamente tres meses. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Reportan y nada

A pesar de los reportes constantes que han realizado en los últimos tres meses, desde que dejaron la obra a medias, Jumapam no ha regresado.

"No han venido en los últimos tres meses, desde que vinieron según ellos a arreglar, aquí no se han parado ni aunque sea para revisar, en general no han venido a nada, y eso que ya hemos hecho reportes, porque ocupamos que resuelvan los que dejaron a medias, recordemos que no fue solamente un trabajo, fueron dos".