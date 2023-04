Operativo de Semana Santa fue exitoso, más no hubo saldo blanco: alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El operativo de seguridad de Semana Santa (en su estructuración) fue exitoso, más no hubo saldo blanco, reconoció el alcalde Edgar González Zatarain, ya que se registró el deceso de dos personas.

Uno de los fallecidos fue un turista de Tlaxcala que murió ahogado en el río Presidio, en Villa Unión, mientras que derivado del accidente aéreo en el canal de navegación, un menor de dos años que perdió la vida en las mismas condiciones.

Este último, explicó, es la Dirección de Aeronáutica Civil, una estancia federal, es la que se encarga de los permisos y regular la actividad, misma que nunca ha sido contemplada en los operativos, solo aquellas dependencias que tienen que ver con seguridad.

"Este tema no está dentro del operativo, no el deceso, sino el control de la aeronave (...) No tenemos información porque no hay en esta mesa quien lleve esa parte", apuntó.

En este sentido, agregó que se contemplaría invitarlos a participar en los próximos operativos, pues la prestación de este tipo de servicios, sobrevuelos por la costa o ciudad, son muy ofertados en redes sociales.

Afluencia y atenciones

La afluencia de bañistas en las playas mazatlecas fue de 289 mil 195, de miércoles a domingo, alcanzando su punto máximo el día sábado con 140 mil 100; el coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastelum, indicó que el conteo se calcula estimando cuatro personas por metro cuadrado.

En cuanto a los rescates en el mar, solo se presentaron cinco incidencias, se brindaron 39 atenciones médicas y 40 menores de edad extraviada fueron regresados a sus padres.

Detenciones e infracciones

El comandante de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, indicó que por faltas administrativas, 34 personas fueron detenidas en la zona turística.

Se levantaron 510 boletas de infracción con 610 conceptos, principalmente por estacionarse en lugares prohibidos, conducir en estado de ebriedad, manejar sin licencia, entre otras, remitiendo a la pensión vehicular 11 motos y 32 vehículos.

Para saber

Pese a que en el operativo de seguridad participan dependencias de los tres niveles de gobierno, solo informaron de los resultados las autoridades municipales.