Operativo Carnaval: el balance ha sido muy bueno, señala alcalde

Mazatlán, Sin. -Tras el segundo día de actividades del Carnaval de Mazatlán, el balance en el operativo de seguridad ha sido muy bueno, señaló el alcalde Edgar González Zataráin.

El munícipe destacó además la gran afluencia de visitantes que se han registrado estos días en la zona carnavalera de Olas Altas y la presencia de turistas en el malecón.

También puedes leer: Carnaval de Mazatlán 2024: ¿en qué estados se suspenderán clases? Esto dice la SEP

"El balance es muy bueno, es un segundo día que afortunadamente vamos muy bien, a pesar de que teníamos el evento del estadio de futbol que nos preocupaba un poquito ahí, salió bien todo. No hubo pleitos, no hubo conflictos, no hubo agresiones, todo en orden, no se diga el estadio (Teodoro Mariscal) que estaba tranquilo porque había poca afluencia, pero que finalmente era un evento más cultural", señaló.

Afluencia

El día viernes en Olas Altas se registró una afluencia de 20 mil 560 personas, superando la cifra del año pasado el mismo día, donde hubo registró de 17 mil ingresos.

"La afluencia que se concentró en el malecón es algo sorprendente porque una cosa era Olas Altas con más de 20 mil personas y otra cosa el malecón que también tenía miles de personas abarrotadas, algo que normalmente no veíamos tanto y se mantuvo todo en calma", agregó.

Cifras

-45 personas detenidas por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

-3 personas detenidas por ser reincidentes y omisas a retirarse del malecón por estar obstruyendo el paso peatonal.

-7 atenciones médicas.

Para saber

Las actividades del Carnaval de Mazatlán continúan este sábado con la coronación de la Reina de los Juegos Florales en el estadio Teodoro Mariscal, la Quema del Mal Humor y el Combate Naval en Olas Altas.