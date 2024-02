Detienen a tres personas que obstruían el malecon; fueron omisos y reincidentes

Mazatlán, Sin. -El día viernes tres personas fueron detenidas por actos de omisión y reincidencia a las indicaciones de las autoridades de retirarse del área del malecón, al obstruir el paso con carpas, colchones y hasta sillones.

El alcalde Edgar González Zatarain señaló que se retiraron además a 30 personas por esta misma situación y que aceptaron de buena manera.

También puedes leer: Inicia hoy el Carnaval de Mazatlán 2024

"El operativo ha sido constante para retirar a quienes vienen a acampar, a quienes vienen a traer hasta colchón y sillones, los han estado moviendo. Es una lata porque los mueves y se te vuelven a poner, los vuelves a quitar, anoche hubo tres detenidos por eso, por desobedecer la orden de la autoridad de retirar las carpas", dijo.

Precisó que sí está permitido acudir al malecón y hacer la guardia en sillas para uso familiar, lo que no se tolerará es bloquear el área peatonal y que se haga con fines de lucro.

El día domingo Oficialía Mayor aplicará operativo para detectar personas lucra do con las sillas. Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán

"Lo que no vamos a permitir es que esos que está sentado ahí lleguen hoy o mañana en la mañana con 200, 300 sillas porque no lo vamos a permitir, o sea, él se podrá quedar sentado ahí, quizá pueda tener derecho a su familia 10, 15 sillas y hasta ahí", precisó.

Que no renten

González Zatarain hizo el llamado a la ciudadanía a no caer en el negocio y no rentar sillas, ya que al detectarse que están acaparando espacios con fines de lucro, el mobiliario va a ser retirado.

"Este llamado porque no les van a cumplir porque no les vamos a dejar que renten, podrán hacerlo aquellos establecimientos que son privados, que están dentro de su predio, pero lo que sea el área pública, la calle, que no lo haga, excepto aquellos hoteles que tradicionalmente sacan su frente para sus huéspedes, de ahí en fuera que la gente no caiga en eso porque no le van a poder responder, les van a hacer perder y no les van a cumplir con la silla y va a llegar la autoridad y la va a retirar y la gente se va a quedar ahí esperando", aseguró.

Para saber

Desde el día el miércoles decenas de personas acudieron al malecón sobre la avenida Del Mar para apartar espacio y presenciar el primer desfile de Carnaval el domingo por la tarde.