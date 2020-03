Se toman medidas en casa, pero se ‘olvidan’ en la calle

Mazatlán, Sin.- La mayoría de los ciudadanos mazatlecos aseguran que sí están tomando las medidas preventivas en los hogares, como el lavado constante de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, quedarse en casa y guardar la distancia cuando salen; sin embargo, coincidieron en señalar que siguen las aglomeraciones en la calle, tiendas comerciales, mercados y oficinas administrativas.

De 10 encuestados, 8 dijeron estar de acuerdo con las medidas preventivas emitidas por el sector Salud para contener el incremento exponencial de casos de coronavirus Covid-19, en su fase 2, que incluye el distanciamiento social al quedarse en casa, pero 2 de ellos no le dieron tanta importancia, pues refieren que se está exagerando o se trata de una mentira del gobierno.

Indicaron que mientras en algunas partes se restringe el acceso o se cuida la sana distancia, en otras se permiten las aglomeraciones y sólo se aplica gel antibacterial como medida preventiva.

Los encuestados refirieron que tienen que salir de sus hogares para ir a trabajar, otros a cobrar la quincena o la pensión, los menos andaban de compras, de mandado o en trámites gubernamentales.

Irene Lozano Medina, de la colonia Flores Magón, tiene 72 años, es viuda y tuvo que acudir al Ayuntamiento ayer para cobrar la pensión de su esposo, pero al llegar le dijeron que no se entregaría la pensión, sino hasta hoy.

Ella asegura que en su casa se lavan las manos con agua y jabón de manera constante como medida preventiva contra el Covid-19, además de que no saludan de mano ni de abrazo, y se previenen con remedios caseros, como tomar agua con bicarbonato y limón.

No salimos, ahorita nomás porque vinimos a cobrar, pero no nos pagaron, yo creo que hasta mañana, siempre nos pagan desde un día antes de que termine el mes, y ahora quién sabe por qué, yo trabajo en el hogar, vine acompañada de un vecino porque ando mala, me operaron del cáncer y no puedo estar parada.

Dijo que todas las medidas preventivas que se puedan tomar son importantes, pero mientras en una parte se restringe el acceso a 5 o 10 personas por tiempo, en otras, la gente se aglomera.

Orlando Ibarra, del fraccionamiento Santa Teresa, considera que las autoridades están exagerando con las medidas preventivas, pues el coronavirus no es otra cosa que una gripa leve con tos, muy común en estas fechas con cambios bruscos del clima.

Comenta que en su casa se mantienen las medidas y los hábitos de siempre, como es el lavado de manos antes de comer.

Por su parte, María del Sol, de la colonia Insurgentes, dijo que ella, su esposo y sus tres hijos se mantienen encerrados, y sólo salen por necesidad, y tienen por costumbre lavarse las manos cada rato para evitar el contagio.

Raquel Tirado, de la colonia Benito Juárez, señala que en su hogar la limpieza es la medida preventiva más segura, y siempre que llegan a casa, lo primero es lavarse las manos y usar papel higiénico desechable para secarse, también cuenta con gel antibacterial y desinfectan el sanitario con vinagre.

Vengo a pagar el agua, en mi casa no sale mi hermana porque es mayor de edad, tiene más de 60, yo soy la de los mandados, sólo a mandados por lo pronto porque soy empleada.

Roberto Torres, de Dorados de Villa, tiene 53 años y trabaja como taxista, él asegura que en su hogar se usa el gel antibacterial, el lavado de manos y la limpieza como medidas preventivas.

En casa el único que sale soy yo porque trabajo en un taxi, tengo que salirle al toro a fuerzas, los demás se quedan en casa, para los mandados el que se los avienta soy yo.

Dijo que en lo laboral, la ciudad está tranquila, ya que la gente no sale a la calle, así que todos los días parece domingo y son pocos los clientes que solicitan el servicio de transporte.

Nosotros tomamos mucha agua con limón y bicarbonato, es bueno porque cura la fiebre y la infección de la garganta, son remedios caseros de uno, también vamos a comprar alcohol para echarnos en las manos, yo no salgo a ninguna parte, pero tuvo que venir a cobrar, pero no nos pagaron la pensión.

En casa nosotros seguimos normal, nomás lavarnos las manos con agua y jabón, lo común antes de comer alimentos, las medidas están bien que lo tomen como quieran, yo siento que es pura mentira todo esto, cualquiera puede tener una gripa o tos por el clima.

En centros comerciales lo que he observado es lo mismo, que el gel, y gente que está ahí de seguridad aplicando el gel y la limpieza, en la mayoría de las veces se guarda la distancia, pero algunos por más que les digan no hacen caso.

