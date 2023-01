Opera Rastro TIF al 50% de su capacidad

Mazatlán, Sin.- A poco más de dos años de la inauguración del Rastro TIF Mazatlán, la paramunicipal sigue sin ser autosuficiente y opera en números rojos al no alcanzar siquiera el 50 por ciento de sacrificios de su capacidad total.

Olimpo Cienfuegos Paredes, administrador del Rastro, reconoció que se necesita incrementar el número de sacrificios, para ello se requiere convencer a los introductores de que acudan a estas instalaciones, donde dijo que los costos que manejan no son elevados. También, el verificar que no haya otras áreas de sacrificio que no cumplan con las normas, es decir, el "clandestinaje".

"Los pasivos son mínimos, pequeños, se está una mejor situación ahorita, la solución no necesariamente son los ajustes, sino que también necesitamos incrementar el número de ganado sacrificándose y eso es lo que estamos tratando de buscar", dijo.

Números rojos

El rastro tiene una capacidad para 100 reses y 100 cerdos; sin embargo, los sacrificios al día son de apenas 65 y 30 animales, respectivamente, es decir, ni el 50 por ciento de su capacidad. Cada sacrificio tiene un costo de 260 pesos.

Con estos números, la paramunicipal estaría generando un ingreso de apenas 741 mil pesos mensuales.

¿Qué es un rastro TIF?

Los rastros tipo inspección Federal son aquellas instalaciones dedicadas al sacrificio de animales, proceso de envasado empacado refrigerado o industrializado y que están sujetas a regulación por parte de la Sagarpa. El sello TIF es símbolo de calidad e inocuidad a nivel nacional e internacional.

"Las condiciones en las que se encuentra sacrificándose el ganado, que tiene como finalidad proveer de carne, reúne con todas las certificaciones para que sea inocua para el consumo humano", señaló.

En el Rastro TIF trabajan alrededor de 70 personas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Cienfuegos Paredes añadió que las instalaciones cumplen con todas las certificaciones federales para que el producto final cumplan con los estándares de salubridad.

Aquí se sabe de dónde viene el ganado, quiénes son sus introductores y, ante cualquier incidencia se hacen los protocolos correspondientes, de encontrarse algo anormal, el producto no sale a la venta.

Antecedentes

El Rastro TIF se inauguró en el año 2020; se generó una inversión de 94 millones de pesos. Se encuentra ubicado en la comunidad de El Vainillo, y tiene capacidad para dar servicio a tres mil productores del sur de Sinaloa, con los servicios de cría y engorda de ganado, y una capacidad de sacrificio de 100 bovinos y 100 porcinos.