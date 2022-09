Oleaje alto permanece en las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Tras el paso del huracán "Kay" por el sur de Sinaloa, el alto oleaje permanece en las playas de Mazatlán.

Este viernes por la mañana los comercios recuperaron su normalidad y mazatlecos y turistas pasearon por el Malecón.

"Nos dijeron que abriéramos de manera normal, y pues lo hicimos porque realmente ya no está nublado, solo es la marea la que hace que sea incómodo y también las olas, porque cuando rompen nos cae todo al restaurante y eso llega a ser incómodo hasta para la clientela que consume en el local", comentó Roberto, un empleado de un restaurante ubicado frente al parque Martiniano Carvajal en Playa Norte.

Por la zona costera se ve a turistas que disfrutan del clima caluroso en el puerto o realizan actividades deportivas.

"Solamente venimos aquí por el fin de semana, esperábamos meternos a la playa, ojalá y que mañana sí se pueda meter uno al agua, porque realmente a eso es a lo que venimos, también queríamos visitar los restaurantes que están abajo en la playa, pero ya vimos que por lo menos hoy no se podrá", dijo Ricardo, quien viene de visita desde Guasave.

A la altura del parque Martiniano se pudo observar a varias personas realizando actividades físicas.

"Vengo a realizar ejercicio de manera constante aquí a las barras de Playa Norte, también a correr en las mañanas, mientras no me meta al agua no creo que tenga ningún problema, no pasa nada si me mojo un poco, aunque sí debemos de tener cuidado porque las olas están demasiado altas, esperamos y pase pronto, especialmente por la gente que viene y disfruta de la playa", comentó Rogelio.

Ausencia de vendedores

Aunque las olas y la marea han sido altas desde el día lunes, muchas personas se han dado el gusto de ir a caminar y no parar sus actividades cotidianas ahí, salvo los vendedores ambulantes.

"Lo que yo creo que pasó es que muchos decidieron irse a vender sus productos a otros lados, como parques acuáticos o algo así, porque desde el domingo que no se ve a ninguno, y es normal, porque muchos de ellos se bajan a vender a las playas y ahorita no se puede, solo en unas partes puedes caminar, pero igualmente no hay gente para consumir sus productos", señaló Judith, quien le da mantenimiento a unas áreas del parque Martiniano.