Observa ASE compra de seguros vehiculares sin comprobación a Fiscalía

Durante el ejercicio fiscal del 2022, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó al compra de seguros vehiculares por dos conceptos de gasto de 174 mil 782 pesos y 224 mil 958 pesos, mismos que no cuentan con la documentación necesaria que acreditar la compra, es decir no se justifica el gasto con las pólizas de seguros vigentes.

De acuerdo con el informe de cuenta pública de la fiscalía realizado por la Auditoria Superior del Estado, la institución no comprobó el gasto de compra de los seguros de auto y no se respetó los lineamientos de compras y adquisiciones, puesto que, en el concepto de compra por 174 mil 782 pesos, se constató que no se realizó cotización con al menos tres proveedores.

como lo es la cotización por escrito de cuando menos tres personas; asimismo, se observa que las órdenes de servicio presentan fecha posterior al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso.

En el caso del monto de gasto de 224 mil 958 pesos, la ASE determinó que se carece de pólizas de seguros de las unidades vehiculares, sin embargo, el área administrativa de la Fiscalía sustentó la compra de seguros parcialmente, dejando sin poder comprobar el gasto de 162 mil 654 pesos. Por ello, la ASE presume que la Fiscalía incurre en presunto daño o perjuicio al erario por “haber realizado un pago por concepto de seguros de unidades vehiculares, sin contar con la evidencia justificativa, consistente en pólizas de seguros de dichas unidades vehiculares”.

Por dichas observaciones, la ASE determinó necesario iniciar las investigaciones correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas.