Obligatorio el uso del cubrebocas en las aulas de la UAS: Madueña Molina

Culiacán, Sin.- En la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es obligatorio el uso del cubrebocas en las instalaciones de todas las extensiones de todos los niveles de la máxima casa de estudios en la entidad, informó Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El rector de la casa Rosalina señaló que por ser una escuela autónoma, tienen la facultad y opción de exigirle a los alumnos de la institución el uso de manera obligatoria del cubrebocas en todos los espacios cerrados, en todos los niveles educativos, en los que ofrece modalidad estudiantil la universidad.

"Nosotros dentro del campus lo exigimos porque somos autónomos, en los lugares cerrados lo seguimos exigiendo, sobretodo en esta temporada que ahorita en invierno circulan muchos virus que afectan el sistema respiratorio y la medida para lograr prevenirlo es usando cubrebocas", externó.

Madueña Molina recalcó que nunca dejaron de exigir el uso del cubrebocas en las instalaciones dentro de los espacios cerrados para evitar contagios y enfatizó que en estas fechas decembrinas, dónde los cambios climáticos afectan a las personas con gripes que en su mayoría son Covid-19, pero las personas no le dan la atención correcta todo esto con el principal objetivo de evitar la propagación del virus.

Asimismo, el rector de la máxima casa de estudios en Sinaloa, indicó que algunas escuelas ya se relajaron y otras más quieren hacerlo en cuestión de no seguir las medidas de prevención, considero que no es tiempo para dejar de llevar a cabo las mismas por el alto nivel de propagación que existe en virus que causan enfermedades respiratorias en esta temporada del año.

Comentó que a pesar de que en la entidad no se cuentan con tantos casos registrados en la actualidad, porque la ciudadanía no se realizan la prueba de Covid-19, por lo que no se tiene un registro del mismo, y enfatizó en que si hay muchas personas enfermas de covid-19 e influenza.

Finalmente, recordó que emitieron un comunicado por parte de la institución para su comunidad con recomendaciones para prevenir la enfermedad, en las que se incluye el uso del cubrebocas.