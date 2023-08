Nuevos libros de texto dejan fuera a estudiantes indígenas y de educación especial: MPS

Culiacán, Sin. -Los nuevos libros de texto gratuitos diseñados para el nuevo ciclo escolar 2023-2024 dejan fuera a estudiantes indígenas y de educación especial de preescolar, primaria y secundaria que representan más de 12 millones de niños, niñas y adolescentes, declaró la organización Mexicanos Primero.

A través de un comunicado, la organización en pro de la educación señaló que el nuevo material educativo no contempla todos los contextos sociales ni de aprendizaje, es decir, que no atiende las necesidades de cada estudiante y se deja la responsabilidad en las y los maestros de implementar un modelo educativo que no contempla la realidad del sistema educativo.

En días pasados, la organización Mexicanos Primero en Sinaloa, emitió un comunicado en el que no se mostraban ni a favor ni en contra de los nuevos libros de texto, sino que hacían una crítica a la carencia de contenidos, en especial al libro de matemáticas, pero resaltaban que incluyeran temas del lenguaje, saberes de la comunidad, y el aprendizaje basado en proyectos en el aula, la escuela y la comunidad.

Tras la publicación del nuevo material educativo por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Mexicanos Primero señala que no se han publicado los libros de preescolar, secundaria, educación indígena y educación especial, lo que conlleva a la exclusión de estos estudiantes aumentando las barreras de aprendizaje.

Así mismo, señala que el nuevo material educativo no aborda los desafíos relacionados con la inclusión, equidad, y el riesgo de deserción escolar que se incrementó en los tres años de pandemia por Covid-19.

Mexicanos primero señala que los alumnos de segundo grado de primaria en adelante cambiarán de un modelo educativo abruptamente y tendrán que asimilar en el camino que ya no llevan materias, sino campos formativos, lo cual, aseguran, viola el derecho de las niñas y niños a que la educación que reciben sea progresiva, continua y aditiva.

Por su parte, señalan que los docentes deberán enfrentar la responsabilidad de implementar el nuevo modelo Nueva Escuela Mexicana, quienes tendrán que resolver este reto sin acompañamiento ni formación.

Por lo anterior, Mexicanos Primero hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública a abrir el diálogo público y la rendición de cuentas para ajustar sus iniciativas, corregir rumbos y respetar los derechos de los estudiantes, así mismo hace el llamado a concentrar los esfuerzos en una visión que priorice el derecho a aprender.