Nuevo modelo educativo ayudará a universitarios graduados a encontrar trabajo: Luque Rojas

Culiacán, Sin. -Ante el debate que ha surgido en torno a los nuevos libros de texto para las escuelas públicas y la renovación del sistema educativo, el diputado presidente de la Comisión de Educación del Congreso sinaloense, José Manuel Luque Rojas, declaró que los cambios efectuados ayudara a que los jóvenes egresados de las universidades consigan trabajo.

El legislador consideró que el antiguo sistema educativo es deficiente para capacitar a los futuros profesionistas.

"Los conocimientos que tienen en el modelo educativo actual son conocimientos que no le sirven, no le hacen sentido a los estudiantes, no le hacen sentido a las matemáticas, ni a la ciencia y eso es lo que se combate en la nueva escuela mexicana", comentó.

Posteriormente, el diputado enfatizó en qué el nuevo sistema ayudará a generar profesionistas más competentes y con perfiles atractivos para las empresas.

"Buen porcentaje de egresados de derecho o ingeniería no encuentran trabajo porque los niveles de conocimiento que tienen son inútiles para las empresas", añadió.

Macartismo

Siguiendo con el tema, se le cuestionó a Luque Rojas su opinión respecto a las críticas realizadas por actores políticos de la oposición.

Específicamente, se le preguntó por los señalamientos de adoctrinamiento político; según algunos opositores al nuevo sistema educativo, los libros fomentan el comunismo.

El diputado respondió lo siguiente: "ya nomás, les falta decir que comemos niños como lo hacían los macartistas en los años 40 y 50 en estados unidos. Es un macartismo trasnochado, el senador McCarthy era un hombre que le tenía pavor al comunismo y llevo al mundo a la guerra fría".