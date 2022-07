Nuevas inversiones en Mazatlán son indicativo de la confianza que hay en el puerto

Mazatlán, Sin.- El crecimiento y desarrollo que registra el puerto de Mazatlán, con más de 5 mil viviendas, plazas comerciales y todo tipo de comercios, no solo colocan al puerto como un principal punto de inversión, sino que además generan empleos y mejoran la economía, aseguró Ricardo Velarde Cárdenas.

El secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca manifestó que en lo que va del año suman 10 mil millones de pesos de inversión en el puerto, con lo que Mazatlán se posiciona como uno de los municipios favoritos de los inversionistas y deja en claro la confianza del empresariado en el puerto.

Entrevistado en el marco de la inauguración de Plaza Caracol, en Hacienda El Seminario, que cuenta con 27 locales comerciales, prácticamente ya todos comercializados y más de 30 millones de pesos de inversión, comentó que en este año ya se han inaugurado cuatro plazas comerciales que han dado más de mil empleos.

"Ver las plazas que están arrancando con el 100 por ciento de sus locales ocupados habla del desarrollo y crecimiento que está teniendo Mazatlán. Solo en esta plaza, estamos hablando de 270 nuevos empleos para la ciudad, una vez que todas las unidades estén operando", dijo.

Comentó que de acuerdo con información del gerente regional de Farmacias Guadalajara, que tiene en dicha plaza una de sus unidades que funciona como tienda ancla, Mazatlán es la ciudad que mayor crecimiento les ha representado, por lo que aún planean abrir aquí nuevas unidades.

LA INVERSIÓN NO SE CONTRA EN UNA ZONA

Velarde Cárdenas añadió que el crecimiento de Mazatlán no ha quedado concentrado en una sola zona, sino que la inversión ha sido general desde el Centro Histórico hasta Cerritos.

“Hemos buscado que el crecimiento sea parejo y zonificar el destino y darle fuerza, no nada más a un área en particular. Si tú ves ahorita Mazatlán, desde el Centro Histórico hasta Cerritos, hay una inversión general y global y no solamente buscamos expandir la ciudad, sino que uno de los retos que traemos es darle mucha fuerza también a la zona rural, para que también el puerto sea más que un destino de sol y playa y poder evitar esos congestionamientos que se tienen en la zona turística", concluyó.