En incertidumbre por el aumento del precio de la tortilla

Mazatlán, Sin.- Ante el incremento de 2 pesos en el precio del kilo de tortilla, el cual se aplicará a partir del 1 de agosto en todo Sinaloa, ciudadanos se mantienen en incertidumbre, ya que todo ha subido, menos su salario.

La medida afectará notablemente sobre todo a los taqueros, que tendrán que sacar cuentas y modificar los precios en sus establecimientos.

"Lo malo de todo esto es que la gente luego cree que será porque uno quiere subir los precios, además ya es mucho, si ahorita me cuesta 23 pesos el kilo de tortilla, a partir de agosto me costará 25 pesos. Si de por sí las ventas ya están bajas, ahora nomás pienso en lo que va a pasar, ya que suba y que por consiguiente nosotros incrementemos también nuestros precios”, señaló Francisco Gastélum, quien tiene una carreta de tacos sobre la avenida Gutiérrez Nájera.

Ante esto, algunos comerciantes comentaron que incluso hasta han pensado en dejar de poner tortilla doble a los tacos, con el fin de hacer rendir su materia prima.

"Yo creo que sí se pudiera dejar de poner doble tortilla, pero al mismo tiempo sería quitarle la esencia al ya tradicional taco mexicano; nomás queda echarle ganas y ver qué medidas tomar, si así estaban bajas las ventas, ahora con esto más", dijo por su parte Alonso, un vendedor de tacos capeados ubicado sobre la avenida Gabriel Leyva.

Ventas bajas

Para algunos vendedores, las ventas han estado bajas en este periodo vacacional de verano.

"Pues mis ventas han bajado en esta temporada de vacaciones, ahora con lo de la tortilla bajarán más, subieron la verdura con la que hago la salsa y la carne para los tacos, ojalá y que no bajen más las ventas, porque si no, ya no sabe uno ni para dónde hacerse", afirmó Rosario, quien vende tacos de canasta en un triciclo.