Nos sigue cuidando la Virgen de la Puntilla: Químico Benítez Torres

Mazatlán, Sin.- Pese a que las expectativas eran muy altas, tras impactar "Orlene" en las costas sinaloenses, las afectaciones que en Mazatlán fueron prácticamente nulas, aseguró el director de Bienestar Social, Tonatiu Guerra Martínez.

Dijo que solo hubo encharcamientos mínimos en algunas colonias, por lo que no hubo necesidad de otorgar apoyos sociales.

"De hecho me hablaron ayer del gobierno federal, que si requería entregar apoyos y dije que no porque realmente hay que comprobarlos, sí yo los hubiera querido pedir, ¿cómo los compruebo si no hubo ningún daño?", dijo.

"En Mazatlán no hubo nada, nos la pasamos muy bien", agregó.

Mencionó que se monitorearon los cauces de los ríos y arroyos, pero ninguno llegó a su límite, además señaló que en los diferentes refugios se atendieron a un total de 84 personas.

"Fue una situación muy normal, hemos tenido lluvias en este periodo más fuertes", mencionó.

Apoyos a familias

El funcionario municipal indicó que están por entregar unos apoyos monetarios a las familias de Hogares del Pescador que resultaron afectadas por las lluvias del pasado 13 de agosto.

El apoyo es de cinco mil pesos por familia y en total son 128.

Agradecido con la Virgen de La Puntilla

Por su parte, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, expresó sentirse agradecido con Dios y con la Virgen de La Puntilla por los nulos daños que generó este fenómeno meteorológico en el municipio.

"Nos sigue defendiendo la Virgen de La Puntilla, parece mentira, pero los ciclones que tuvimos el año pasado no fueron tan difíciles como otros que hemos tenido, desde entonces no habido ningún ciclón fuerte en Mazatlán", expresó.