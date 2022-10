En Mazatlán aprueban ciudadanos que el uso del cubrebocas ya no sea obligatorio

Mazatlán, Sin.- Luego de que el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, anunció el lunes que ya no será obligatorio el uso del cubrebocas en el estado de Sinaloa, los mazatlecos aprobaron esta medida.

“Yo estoy de acuerdo con que ya no sea obligatorio, porque en veces se nos olvidaba el cubrebocas y no nos dejaban entrar a comprar a tiendas, subirse al camión, entrar al banco, está mil veces mejor que sea opcional y no obligatorio, igual la peor parte de la pandemia del Covid-19 ya pasó", comentó Eva, quien este martes realizó sus actividades en el Centro de Mazatlán ya sin cubrebocas.

Ana, por su parte, declaró que se sentirá más a gusto ahora, debido a que en ocasiones se sentía incómoda por el uso del cubrebocas, incluso a veces se le dificulta respirar.

"En mi trabajo me pedían que usara todo el día el cubrebocas, pero no era mucho de mi agrado, la verdad, se utilizaba porque era necesario, ahora ya voy en camino al trabajo y aquí lo llevo por si acaso me lo piden, pero ojalá que ahí también sea opcional", señaló Hannah, trabajadora de una tienda comercial de la ciudad.

Estudiantes que esperaban el transporte urbano para trasladarse a la escuela este martes por la mañana comentaron que se sienten mejor ahora con el uso opcional del cubrebocas, ya que la medida también incluye a las escuelas.

"Era muy complicado a veces, y luego batallaba para escuchar lo que decía el maestro, claro que nunca fue impedimento, pero ahora será más fácil escuchar a los profesores, porque ellos tampoco me entendían mucho cuando hablaba", dijo Emilio, un estudiante universitario.

Es opcional

Pese a que el cubrebocas ya no será de carácter obligatorio en el estado, se recomienda que las personas con enfermedades crónicas o con problemas respiratorios, sigan portándolo de manera cotidiana con la misma precaución.

Además, en los hospitales del estado de Sinaloa seguirá siendo un requisito el uso de este.