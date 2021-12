"Nos robaron nuestro ahorro": sindicalizados del Ayuntamiento de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento sienten haber sido víctimas del robo de sus ahorros, los cuales no les han sido entregados al no encontrarse este recurso en las arcas municipales.

Los empleados integrantes del Stasae (Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa) de manera anónima han externado su inconformidad ya que este ahorro que ellos realizan a lo largo del año, regularmente lo utilizan para sus gastos en las fechas decembrinas.

Local Vive el alcalde de Mazatlán un año marcado por la deficiencia en los servicios públicos

"Lo que nos están haciendo no es otra cosa más que un robo, porque es un dinero de nosotros, es dinero que cada semana o cada quincena nos van rebajando del salario, es dinero que no se debe tocar para nada por el municipio porque es dinero de nosotros y dicen que no están en las cuentas del Ayuntamiento".

Comentan que estos ahorros se les entregan regularmente a inicios del mes de diciembre, pero este año no lo han recibido.

Agregaron que ellos ya le han solicitado una explicación al secretario general, Jaime Lizárraga Rojas, pero la única respuesta que reciben de parte de este es que a él no se le ha entregado el dinero.

Asimismo, comentaron que ya se han acercado con la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, quien también está siendo víctima de esta situación ya que forma parte de la nómina de jubilados del Stasae y al igual que sus compañeros, su ahorro no le ha sido entregado.

La presidenta municipal expuso que son alrededor de tres millones de pesos los que se deben de retenciones al sindicato, los cuales son de los ahorros, cooperación para cumpleaños y cooperación de apoyo para las familias de compañeros fallecidos.

Agregó que al llegar ella a la administración, el recurso no estaba en las cuentas, el cual se tiene la hipótesis que fue utilizado por la pasada administración.

"Es un tema muy delicado porque es un dinero del trabajador, son sus ahorros, son sus cumpleaños, son sus defunciones, son alrededor de tres millones de pesos, hicieron uso de un dinero del trabajador, ese dinero no puede quedar en deuda pública porque es un dinero del trabajador. Dinero para pagar no tenemos, no sé que vamos hacer o dónde quedó ese dinero".

Por último dijo, que esta situación ya es responsabilidad de los propios trabajadores quienes tendrán que interponer su denuncia correspondiente para exigir dicho recurso y la autoridad competente fincar responsabilidades.









Lee más aquí:

Local En un solo día, mueren 22 personas de Covid-19 y reportan 100 contagios

Local Escuinapa cerrará el año con 12 millones de deuda pública