No vamos a aceptar que impongan al representante legal de la UAS: Rector

Culiacán, Sin. -Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, afirmó que no permitirán que la Fiscalía General del Estado imponga la representación legal de la institución que dirige en el juicio por desempeño irregular en la función pública, donde él y los integrantes del Comité de Adquisición de la universidad enfrentan acusaciones.

Es importante destacar que durante la comparecencia de hoy, el representante legal de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, y los abogados de la parte acusada solicitaron que José Ramón Bonilla Rojo asumiera la representación legal de la institución.

También puedes leer: Destitución del rector de la UAS puede ocurrir, pero no se quedará sin uno: Rocha Moya

No obstante, el juez convocó a las partes para el 30 de agosto a fin de revisar el asunto, y mencionó que la Fiscalía General del Estado incluyó un documento en la carpeta de investigación donde se señala un posible conflicto de interés en caso de que Bonilla Rojo asuma el cargo.

"El juez y la fiscalía fueron quienes designaron a la universidad como la parte ofendida y solicitaron que la universidad designara un asesor para su defensa. La universidad y el Consejo Universitario lo hicieron así, y ahora no quieren reconocerlo. Nosotros no lo solicitamos, lo hicieron ellos. ¿Acaso pretenden designar al representante legal de la universidad? No lo permitiremos", declaró el rector.

Madueña Molina señaló que esto va en contra de la decisión del órgano de gobierno de la UAS al otorgar la representación legal de la institución a Bonilla Rojo.

Por su parte, José Ramón recordó cómo se le otorgó la representación legal, exponiendo que el conflicto de interés no radica entre los acusados y la parte ofendida, sino entre el juez y la FGE.

"Buscan representantes legales y asesores jurídicos a su medida, no estamos aquí porque el rector nos designó, estamos aquí porque el Consejo Universitario nos designó", comentó.

El abogado afirmó que si el Poder Judicial no toma juramento a la representación legal de la UAS, emprenderán acciones ante la justicia federal.