Difieren la audiencia por desempeño irregular del rector y funcionarios de la UAS

Culiacán, Sin. -Debido a que la defensa no contaba con la carpeta de investigación, el juez de control, Adán Alberto Salazar Gastelum, decidió diferir la audiencia contra el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, y los miembros del comité de adquisiciones de la institución.

Hoy comparecieron el titular de la Casa Rosalina y la comitiva; sin embargo, al presentarse ambas partes, los defensores de 5 acusados comentaron que no contaban con la información recopilada por la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, los representantes de la FGE acordaron entregar a todos los abogados la información el viernes 25 de agosto, a partir de las 10:00 de la mañana, mientras que el juez agendó la reanudación de la audiencia inicial para el 11 de octubre, otorgando un lapso para que se prepare la defensa de los mencionados.

La alegación

Durante la audiencia, se abordó el tema de la representación legal de la UAS, debido a que la FGE incluyó un documento en la carpeta en el cual se señala un supuesto conflicto de interés.

Inicialmente, el director de Asuntos Jurídicos de la institución educativa, Robespierre Lizárraga Otero, solicitó que se le tomara protesta a José Ramón Bonilla Rojo como representante de la defensa.

Se mencionó que Bonilla Rojo fue seleccionado por el Consejo Universitario para representar a la universidad.

Sin embargo, el juez comentó que eso se resolverá en otro momento y citó a las partes para el 30 de agosto para otorgar el nombramiento.

No obstante, Robespierre y otros defensores insistieron en que se le tomara protesta a Bonilla Rojo.

Incluso el abogado de Madueña Molina, Milton Ayala, abogó para que se le diera la posición. En sus declaraciones, el defensor del rector dijo que así como las partes acusadas nombraron a sus defensores, la parte ofendida también debía hacerlo.

Afirmó que la FGE quiere imponer la representación legal de la UAS y que el conflicto de interés señalado es similar a acusar al juez de recibir órdenes del gobernador, Rubén Rocha Moya.

No obstante, el juez reiteró que la universidad no quedaba sin defensa, ya que el proceso no estaba en curso y que incluso se abordaría el tema en una comparecencia especial.

A pesar de la argumentación de los abogados de la defensa y del director de Asuntos Jurídicos, el juez programó la audiencia para revisar el asunto para el 30 de agosto para definir la representación legal de la UAS.

Mientras que el 11 de octubre será reanudada la audiencia.