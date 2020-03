No llegan ‘compras de pánico’ al Pino Suárez

Mazatlán, Sin. - Los efectos de las compras de pánico a consecuencia del tema del coronavirus han sido nulos para los locatarios del mercado “José María Pino Suárez”, reconoció el presidente del organismo, Alejandro Bernal Reyes.

Actualmente, indicó, los consumos en el recinto comercial se encuentran a un 50%, y la mayoría de ellos se enfocan principalmente en productos del área de abarrotes.

La sociedad, aseveró, se concentró principalmente en los centros comerciales, donde han podido adquirir productos en grandes cantidades, sobre todo aquellos relacionados con la limpieza del hogar.

Dijo que el tema del coronavirus es serio, por lo que en el receso que empieza a partir del 20 de marzo, la gente sino tiene nada que hacer en la calle, es necesario que mejor no salga de sus hogares.

El líder de comerciantes comentó que es necesario que la sociedad haga caso a las indicaciones de las autoridades, para evitar que pueda contagiarse de algunos de los síntomas relacionados con la pandemia.

No obstante, señaló, en la disminución de las ventas de los comerciantes tiene que ver también el pintado de franjas amarillas, que no permite el estacionamiento de quienes acuden a realizar alguna compra.

“La falta de estacionamientos no está perjudicando, porque mucha gente que más que diga que no afecta, si está repercutiendo debido a que nuestros clientes no tienen un lugar para dejar sus coches de manera segura”.

Mencionó que es necesario que las autoridades hagan algo al respecto para que el problema no aumente, y la ciudadanía pueda contar con un espacio para estacionar sus automóviles mientras realizan sus compras con los locatarios.

50% en los consumos registran comerciantes del Pino Suárez.













