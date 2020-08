No hubo condiciones para acercarse a López Obrador

Culiacán, Sin.- López Obrador vino cenó y se va… bromeaban. No atendió a nadie, los políticos de Morena que querían la bendición de su guía espiritual para continuar en la política se quedaron con el deseo, porque antes de la llegada de López Obrador a Sinaloa, les dijeron que no podían estar con él porque iba a descansar temprano.

La diputada Victoria Sánchez prudente no se acercó al hotel donde se hospedaba el mandatario federal ante la recomendación de que lo dejaran descansar porque su gira por el norte del país es intensa.





Pasaban las ocho de la noche, algunos seguidores de Morena, pocos, se revolvían entre los trabajadores de la salud que se manifestaban en las afueras del hotel Lucerna, ubicado precisamente por donde hace cerca de un año fueron las balaceras por la detención fallida del hijo del Chapo Guzmán.

Los seguidores de Morena, querían por lo menos saber la ubicación del cuarto donde se hospedaba López Obrador “ojalá se asomara por la ventana para verlo”.

“A nosotros nos aplican la sana distancia y a los médicos les permiten que griten y se quiten el tapabocas”, bromeaban.

También a la que se le vio por las inmediaciones del hotel fue a la diputada Francisca Avelló Jorda, anduvo en medio de la manifestación de los trabajadores de la salud, algunos dicen que no le gustó que se manifestaran, incluso, dicen, que los regañó, sin embargo, la diputada no logró saludar al presidente.

La diputada Flor Isela Miranda dijo que ni se acercó a los lugares por donde pasó López Obrador “porque no hubo las condiciones y mejor no hice acto de presencia y creo que no hubo acceso para nadie”, dijo.

Las cartitas, el guiño del presidente o una palabra de aliento, se quedaron para otra ocasión, y muchos se conformaron con verlo a través de las redes sociales.

Otros como el senador Rubén Rocha Moya, se quedó en la ciudad de México atendiendo la sesión permanente.

Algunos funcionarios resignados dijeron que ya vendrán mejores tiempos para que en Sinaloa “nuestro presidente llegue a su casa, porque, nosotros le ofrecemos que vamos a pintar de Morena al estado".













