No hubo atenciones por pirotecnia o accidentes en la velada de Año Nuevo en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El municipio de Escuinapa vivió una velada de Año Nuevo tranquila, lo cual se reflejó en la nula atención de incidentes por pirotecnia o accidentes viales en el Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa.

Jesús Daniel Uribe Peraza, director del nosocomio, informó que durante la velada de fin de año, la institución que está a su cargo, solamente brindó tres atenciones en el área de urgencias, pero esto fue por complicaciones de salud en los pacientes.

Aseveró que en lo que refiere a incidentes, la atención de estos fue nula al no llevarse paciente alguno por este concepto.

"En el reporte que tenemos del personal que estuvo en guardia, fueron tres atenciones solamente, pero afortunadamente no hubo lesionados por pirotecnia o algún hecho de tránsito, fue una velada tranquila respecto a ese tema".

Aclaró que esto no significa que en el municipio no se haya hecho uso de pirotecnia en esta celebración, pero al menos no se tuvieron incidentes por el uso de esto.

Por último, reiteró que la recomendación que siempre se brinda por parte de las instituciones, tanto de salud como de seguridad, es evitar el uso de pirotecnia o armas de fuego para estas fechas, ya que "Tan solo el utilizarlas representan un riesgo para la misma persona y quienes se encuentren a su alrededor".