No hemos podido resolver la violencia contra mujeres, admite Rocha Moya

Culiacán, Sin.- No hemos podido resolver el tema de la violencia contra las mujeres, fue lo que replicó el gobernador después de escuchar al grupo de feministas "Perlas del Pacífico", que fue galardonado como "Ciudadano del año", por parte de Grupo Salinas en Sinaloa.

"Pues qué bueno que enfrente del gobierno mismo señalen que cosas no hemos resuelto, el tema de violencia contra las mujeres, el problema de la violencia sexual contra las niñas, los niños, los pequeños es un tema que no hemos podido resolver, con ellos tenemos esa deuda", expresó.

El gobernador destacó que ponen su esfuerzo, pero que no hay un solo gobernante que no aspire y que haga cosas para resolver los problemas, que el problema es que no siempre se acierta.

"Nosotros hemos podido reducir el tema del feminicidio, de manera importante, pero les digo yo, que mientras tengamos estos temas de violencia presentes no podemos cantar victoria para nada".

Rocha Moya detalló que recoge las críticas y señalamientos para hacer lo que corresponda para a efecto de mejorar la convivencia.

Las expresiones del Gobernador derivaron ante los señalamientos expuestos por el Grupo de feministas "Perlas del Pacífico", de Mazatlán, quienes reclamaron por los casos de violencia contra la mujer y pedofilia.

"Que caigan los pedófilos y pederastas, ni una más, las niñas no se tocan, pedimos también por las mujeres Yoremes, Melina, Claudia e Irene, ya que el estado quiere arrancarlas de su tierra para poner una planta. Nos queda claro que al ser mujer y ser sinaloense, no sólo tienes que cuidar tu cuerpo, sino también la tierra que por derecho te corresponde", expresó Frida, una de la integrantes del colectivo.

"A las autoridades los estamos observando sus acciones y programas, necesitamos que pongan más atención en el presupuesto, no vamos a detenernos hasta que todas las mujeres de Mazatlán, Sinaloa y México puedan vivir una vida libre de violencia y que sepan que tocan a una respondemos todas", puntualizó.