No hay que alarmarse, hay que cuidarse: Cuen sobre variante Ómicron

Culiacán, Sin.- El secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, dio a conocer que hasta el día de hoy no se ha presentado ningún caso de la nueva variante Ómicron en el estado.

Asimismo, indicó que Sinaloa monitorea de manera permanente el comportamiento de la pandemia en el mundo, por ello se exhorta a la población a no relajarse con las medidas de sanidad.

El también director general de los Servicios de Salud informó que se han detectado casos de la nueva variante en 8 países del mundo, y en el continente americano, hoy se reportaron dos casos en Canadá.

Aunque México se encuentra exento de contagios de la variante Ómicron, Cuen Ojeda insistió en que la ciudadanía no debe relajar las medidas de sanidad para evitar un incremento en los casos por Covid-19.

“Aquí no hay que alarmarse, pero no hay que dejar de tomar las medidas preventivas, muy importante el uso del cubre bocas, no hay que alarmarse porque esta nueva variante que ya se descubrió es cierto tiene muchas mutaciones unos hablan de 38 mutaciones otros arriba de 50 mutaciones y de lo que se dice es que es más contagioso inclusive que la variante Delta, pero no se ha dicho todavía si es más o menos virulento”, especificó.

El titular de la Salud detalló que, aunque Sinaloa continua en color verde en el semáforo epidemiológico, es importante continuar con la vacunación para tener mayor protección ante la variante Delta y ahora la nueva variante Ómicron.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que siga acatando las medidas protección sanitaria como lo son el uso de cubrebocas, el lavado de manos, y la sana distancia, reiterando que enfermedades como la gripa común, la influenza, el Covid-19, con sus nuevas variantes, se contagian de la misma forma.









