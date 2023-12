"No hay prisa": Blanca García sobre su registro como aspirante a candidaturas locales de MORENA

Escuinapa, Sin.- "Hay que esperar, no hay prisa", así lo externó la alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez quien informó no haber realizado aún su registro de aspiración en el proceso del partido MORENA.

La Presidenta Municipal, expuso que la decisión de hacer el registro ya está definida, pero se encuentra en espera de las indicaciones que se le brinden por parte de Rubén Rocha Moya a quien considera como su líder político.

"Hay que esperar, no hay prisa, tenemos hasta el miércoles para hacerlo (el registro), claro que sí nos vamos a registrar pero hay que esperar indicaciones, hay que ser siempre disciplinados, tenemos un líder que es nuestro Gobernador, hay que esperar, para que precipitarnos".

Aseveró ya tener listos todos los requisitos que se requieren para el momento de realizar su registro, el cual se está llevando a cabo en línea por todos los aspirantes.

"Todo tengo listo, asistí también a los cursos presenciales y en línea del Instituto de Formación Política, ahí estuve presente llevando lo que es la encomienda que es la 4 T".

Aunque en el pasado proceso de elecciones, ella fue postulada por el Partido Sinaloense en candidatura común con MORENA, recalcó que ya se encuentra trabajando de lleno con este último partido.

"Iniciamos un camino, se concluyó el proyecto y cada quien tomó su curso, yo me alineo con mi líder que es nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, me sumo a MORENA en lo que va de todo el año, desde que yo inicié comparto la idea de llevar una administración con transparencia, con cuentas claras, con humildad, con sencillez, cercano a la gente, ser ese gobierno humano que encabeza nuestro Gobernador, entonces comparto todos esos ideales, no robar, no mentir y no traicionar".

Asimismo, dijo ser respetuosa de quienes tengan la aspiración de buscar también la candidatura a la Presidencia Municipal y en caso de que se le conmine apoyar a otra persona y no ser ella la candidata, así lo va a hacer.

"A mi a quien se me indique que apoye así lo voy a hacer, porque es al partido a quien voy a estar apoyando, que espero y lleven la misma línea que yo he marcado, esa transparencia y esa rendición de cuentas".

Por último, dijo que al momento de estar llevando a cabo su registro, estará informando a la brevedad posible, ya que esto dijo, refleja la transparencia con la que le gusta trabajar.