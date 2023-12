Alcaldesa de Escuinapa se va registrar en el proceso de aspirantes a candidaturas locales de Morena

Escuinapa, Sin.- Faltando ya tres días para que inicie el proceso de aspirantes a un cargo local de elección por parte de Morena, la presidenta municipal de Escuinapa confirmó que estará llevando a cabo su registro.

De acuerdo a la convocatoria emitida por Morena, el proceso de registro de aspirantes a una candidatura para cargo local (diputación local, presidencia municipal, regidurías, síndico procurador) serán los días 4, 5 y 6 de este mes de diciembre.

La presidenta municipal, expuso que en esta convocatoria que estará abriendo Morena, todo ciudadano militante o simpatizante de este instituto político podrá registrarse.

"Como ciudadanos todos aspiramos y podemos registrarnos, quien sea se puede registrar a ser candidato, después del registro se verá quien o quienes van a ser los elegidos, yo estaré a la espera y lo que se me indique eso vamos hacer".

Aclaró que en caso de ser ella o no quien abandere la candidatura de Morena, estará trabajando para que este partido continúe al frente del gobierno en Escuinapa.

"Si me dicen que soy yo, adelante, si me dicen que apoye a otra persona, ahí voy a estar para apoyarle, aquí es seguir trabajando y buscando los beneficios para el municipio de Escuinapa".

Resaltó que ella como alcaldesa se ha mantenido trabajando fuerte, lo que pudiera darle la oportunidad de buscar la reelección.

"Creo que hasta ahorita he realizado, un trabajo se 24/7, los 365 días, el día que yo no asisto a un evento es porque estoy en otro, no hemos descansado, tanto mi equipo como mi hija, hemos trabajado en dar solución a las carencias del pueblo".

Para concluir, reafirmó su decisión de registrarse, lo cual sería iniciando la siguiente semana.

"Entonces me voy a registrar, en los días que está la convocatoria y ya el partido será el encargado de la toma de decisión".

En el pasado proceso de elecciones, Blanca Estela García Sánchez encabezó la candidatura a presidenta municipal, postulada por el PAS en alianza con Morena.