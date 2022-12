No hay plan para detener el desplazamiento y desaparición forzada por violencia en México

Mazatlán, Sin.- El desplazamiento y la desaparición forzada a consecuencia de la violencia, no son temas novedosos pero se han venido agravando ante la omisión, negligencia, falta de voluntad e ineficiencia de la autoridad, señaló Oscar Loza Ochoa, delegado de enlace en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa A.C.

A propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora este 10 de diciembre, hablando del derecho de vivir en paz y el derecho a tener justicia, mencionó que el Estado no puede decir que no puede resolver el problema de la inseguridad, pues es sabido que hay zonas en el país donde los delincuentes tienen una presencia dominante, y el Estado tiene la obligación de impartir ahí seguridad.

No obstante, agregó, no existe ningún plan que hable de componer las cosas donde se están generando los desplazamientos.

"Rocha (Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa) dijo hace poco que salía más barato resolver los problemas y demandas aquí abajo, que resolver los asuntos de inseguridad que hay allá de donde se vinieron los desplazados y es cierto, pero eso no le quita al Estado mexicano, hablo de todas las autoridades, de resolver esos problemas", mencionó.

Desaparición forzada

Pese a reconocer que hay programas e instancias para las búsquedas de personas desaparecidas y para la atención a víctimas, enfatizó que no hay un plan integral que hable de detener esta práctica.

Que las autoridades no digan, precisó, que el problema de la desaparición forzada no se puede resolver, pues todo ciudadano tiene derecho a no ser desaparecido, a tener seguridad jurídica ante la autoridad y ante quién de alguna u otra forma los quiera ofender.

"Admiro el trabajo de la búsqueda de desaparecidos, pero no basta ese esfuerzo heroico que están haciendo las madres, porque a final de cuenta vamos atrás de un fenómeno y lo que se trata aquí es de detenerlo, no solamente resolver los casos que ya están, sino de detenerlo y el Estado mexicano no tiene un plan integral para entrar precisamente a abatir el fenómeno de la desaparición forzada", apuntó.