La desaparición y búsqueda de su hijo la llevaron a fundar un colectivo de madres rastreadoras

Mazatlán, Sin.- La búsqueda de su hijo, Irving Alain Cortés Arellanes, víctima de la desaparición forzada, llevó a Irma Arellanes Hernández a fundar el colectivo de madres rastreadoras "Tesoros perdidos, hasta encontrarlos", hace ya cinco años.

El 7 de junio del 2017 Irving Alain, de 24 años de edad, salió de su casa con domicilio en Mazatlán y ya no regresó.

Con dolor, pero también con valentía, su madre decidió salir a buscarlo, recorriendo campos, montes, caminos, exponiéndose a las inclemencias del clima y al riesgo que por si solo representa esta actividad con el único objetivo de encontrar a su "tesoro perdido".

Los restos del joven fueron localizados 20 junio de ese mismo año y aún después del hallazgo, Irma decidió seguir ayudando a otras madres a seguir buscando a sus seres queridos, para que en medio del dolor pudieran encontrar paz al darles una sepultura digna, fue así como nació el colectivo.

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo en una Sesión Solemne de Cabildo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Reconocimiento

Este jueves Arellanes Hernández fue reconocida por el Ayuntamiento de Mazatlán con la medalla al mérito femenino "Agustina Monterde Lafarga" 2022, por su distinguida labor social en beneficio de grupos marginados y sociedad en general.

"Este premio no es para mí, es para mis compañeras, para todas las mamás que he impulsado a buscar a sus hijos (...) siempre hemos dicho, nosotros no buscamos culpables buscamos a nuestros hijos", expresó.