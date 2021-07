No hay condiciones para el regreso a clases: diputados

Culiacán, Sin.- En tribuna diputadas y diputados del PT, PAN, Morena y PRI advirtieron que no hay condiciones para el regreso a clases de manera presencial, por lo que demandaron que sea de manera gradual y que por lo pronto, las autoridades educativas avancen en la modernización de las clases a distancia, la rehabilitación de escuelas y ampliar la vacunación antiCovid para no exponer a los niños a un contagio.

El diputado del PT Apolinar García Carrera dijo que ante los altos índices de contagios que se vive actualmente en Sinaloa el regreso a clases en modalidad presencial, deberá considerarse si se hace de manera gradual.

A puro sentido común nos damos cuenta que la pandemia nos está ganando terreno porque a la fecha todos conocemos más de algún caso positivo de Covid-19 cercano a nosotros, que muestra un riesgo potencial de contagio, y en caso de no seguir las medidas precautorias, esto puede salirse de control”, señaló.

Advirtió que las variantes Delta y Gama empiezan a ser factores a considerar debido a que ya empezamos a tener víctimas entre la niñez y la juventud.

Por ello, solicitó a las autoridades, tanto de Salud como de Educación que reconsideren y valoren el alto nivel de riesgo que existe al volver a clases de manera presencial a finales de agosto.

La diputada del PAN, Roxana Rubio advirtió que el regreso a clases en agosto no es una alternativa factible por la situación en la que se encuentra Sinaloa y criticó el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no habrá nada que impida el regreso a clases este 30 de agosto.

Recordó que las escuelas llevan un año y medio sin utilizarse por lo que muchas no cuentan ahora con las condiciones físicas para empezar el ciclo escolar de manera presencial, dado su estado de deterioro y que muchas están vandalizadas por la delincuencia y están sin instalaciones eléctricas, sin abanicos y sin aires acondicionados.

En su intervención la presidenta de la Comisión de Educación Flor Emilia Guerra Mena consideró que no se puede poner en riesgo a los niños, a los adolescentes y personal educativo, además llamó a las autoridades educativas a que se revisen la infraestructura educativa, a efecto de que se pueda tener en condiciones óptimas para el momento en que las condiciones de sanidad permitan el regreso a las clases presenciales.

La legisladora de Morena rechazó la crítica que hizo la diputada del PAN, asegurando que las decisiones del gobierno federal nunca han sido impositivas y que sólo se están tomando en cuenta aquellos estados que permanecen en color verde.

“No se vale tergiversar las palabras del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador: Se va a regresar a clases en los estados que presenten las condiciones pertinentes, aunque por ahora no sea el caso de Sinaloa. Por ahora, no debemos poner en riesgo a nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, maestros y toda la comunidad educativa. La mayor cantidad de alumnos se concentra en el nivel básico, quienes aún no cuentan con la vacuna, este sector apenas iniciará su proceso de vacunación por lo que aún es vulnerable”, señaló.

Por su parte la diputada del PRI, Guadalupe Iribe Gascón, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, coincidió que en Sinaloa no hay condiciones para iniciar de manera presencial el nuevo ciclo escolar, sobre todo cuando se volvió al semáforo rojo.

Lo más preocupante, dijo, es que ya se afecta a jóvenes en edad escolar y a niños de primaria, además debemos recordar que las escuelas tienen año y medio sin usarse y no tienen las condiciones para el regreso.

Dijo que muchos centros educativos han sido vandalizados, no tienen luz por lo que no funcionarán los abanicos ni los aires acondicionados.

