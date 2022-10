Invitación de Rocha Moya a Benítez Torres da mensajes negativos a la gente: OCM

Mazatlán, Sin.- El que el gobernador del estado haya invitado a Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, a ser parte de su gabinete, manda un mensaje negativo a la sociedad, de incongruencia, impunidad, tolerancia y desdeña, señaló Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano Mazatlán.

Reconoció que legalmente no hay ningún marco normativo que diga que el gobernador hizo mal, porque es una decisión propia, además de que hasta el momento no hay un resolutivo final por parte de la Auditoría Superior del Estado ni de la Fiscalía, no se ha emitido un acuerdo de calificación de faltas ni un informe de presuntas responsabilidades.

No obstante, las señales que está mandando el mandatario estatal incluso son contradictorias al discurso público que se pregonó en las campañas electorales: acabar con la corrupción y la impunidad.

"Está documentado que el gobernador nunca estuvo de acuerdo con que las cosas se hicieran de esa forma, que él no se iba a meter en este asunto, que no iba a tomar parte y no iba a defender a nadie, pero de repente manda ese tweet", señaló.

Agregó que al estar Benítez Torres en un cargo público de primer nivel del gobierno estatal, como lo es la Secretaría de Turismo, tiene a su alcance recursos financieros, presupuesto y recursos humanos, de los cuales puede echar mano para que le lleven su defensa.

"No es lo mismo que se defienda desde su casa a que se defienda desde un puesto de primer nivel en el gobierno del estado", dijo.

Comentó también que manda un mensaje de tolerancia para todos los miembros de su gabinete y para quienes confirman los 18 municipios, el de poder violar las leyes y que no pase nada.

"Desdeña la participación ciudadana y desmotiva a la sociedad civil a participar en los asuntos públicos; los comentarios van más allá de que no va a pasar nada, sino que también ven complicidad", comentó.

Postura del OCM

Que tanto la Auditoría Superior del Estado como la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción se apeguen a la ley en caso de encontrar responsabilidades que se castiguen, que no sigan líneas de ningún tipo que se apeguen al marco normativo

Que "el químico" Benítez enfrente su responsabilidad como un particular, sin utilizar los recursos públicos que tendrá a su disposición en el cargo público que se le otorga.

Exhorto al gobernador a que reflexione su decisión y los mensajes negativos que mandó a los sinaloenses con esa decisión.

A la ciudadanía y medios de comunicación mantenerse vigilante de este caso hasta las últimas consecuencias.

Que el alcalde que sea nombrado abra puertas a las organizaciones de la sociedad civil críticas y participativas.

Antecedentes

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán denunció ante la Auditoría Superior del Estado la celebración de seis contratos entre el Ayuntamiento de Mazatlán y la empresa Azteca Lighting, los cuales fueron adjudicados de manera directa aún y cuando rebasaban los montos para realizar una licitación pública.

La empresa de iluminación mazatleca ha sido beneficiada con 538, 261, 053 pesos durante la gestión de Benítez Torres, adjudicando contratos bajo esta modalidad.

Para saber

Luis Guillermo Benítez Torres, enfrenta denuncias administrativas y penales ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General, respectivamente, por el delito de desempeño irregular de la función pública y un presunto daño al erario por más de 60 millones de pesos derivado del caso Luminarias.

Este martes 25 de octubre renunció a la presidencia de Mazatlán después de presentar su Primer Informe de actividades, supuestamente para defenderse y demostrar que no tiene "cola que le pisen" y al mismo tiempo, dijo, agradeciendo la "generosidad" del gobernador, aceptó su invitación a ser secretario de Turismo.