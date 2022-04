No habrá ley seca por revocación de mandato: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que, en Sinaloa, no habrá ley seca el próximo 10 de abril durante el ejercicio democrático de revocación de mandato.

El mandatario estatal manifestó que, este ejercicio de participación ciudadana es solo una consulta popular y no una elección de estado, por lo que es anticuado prohibir la venta de alcohol.

“No va a haber ley seca, nosotros no, lo que es competencia, nosotros no vamos a tener ley seca”, dijo.

Sin embargo, Rocha Moya, hizo un llamado a la ciudadanía para que modere el consumo de alcohol durante el fin de semana.

Referente a su asistencia en el cierre de campaña “Que siga AMLO”, mismo que se llevó a cabo en el Parque acuático en Culiacán, el gobernador comentó que no violentó la ley, pues dijo, únicamente ejerció su derecho político.

“Esto y feliz por haber ido, que vengan las críticas, a eso se expone uno, pero uno tiene que tomar decisiones de gobierno y decisiones políticas. Soy gobernador las 24 horas y en algún momento tengo que darme tiempo para ejercer mis derechos y este es un derecho político”, añadió.

Puntualizó que se siente contento de apoyar al presidente y que, por ello, asistirá el próximo domingo a las instalaciones del instituto Senda, a emitir su participación.