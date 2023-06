Niega Merary Villegas que se obstruya vialidad para apartar estacionamiento

Culiacán, Sin.- Pese haber sido captada estacionando su vehículo en un lugar apartado frente al Comité Ejecutivo Estatal de Morena, la presidenta del partido en Sinaloa, Merary Villegas, negó que el lugar preferencial haya sido resguardado por orden suya.

En imágenes captadas por El Sol de Sinaloa, se aprecia cómo la presidenta del partido ordena a un empleado del CEE retirar las cubetas que obstaculizaban que cualquier vehículo pueda estacionarse en la vía pública.

"No busco yo tener un estacionamiento preferente, lamentablemente es un edificio que no tenemos estacionamiento propio y tenemos que buscar donde estacionarnos", comentó.

No hay acuerdo con ayuntamiento

En este mismo tema, se le cuestionó a Villegas si se paga alguna cuota al Ayuntamiento de Culiacán por obstruir la vialidad. Respondió que no hay de ninguna transacción de por medio

.

Imágenes de Merary Villegas llegando a estacionarse frente al CEE. Foto: Josemiguel Souza | El Sol de Sinaloa

"Es la primera vez que veo yo, de hecho nunca había visto yo una cubeta allí. Yo llegué y el señor que está en la puerta la quita, pero no sé de qué me estás hablando de cuotas del ayuntamiento, me parece que está fuera de lugar tu comentario", declaró.

En este sentido, Villegas reclamó al reportero de esta casa editorial que ha sido testigo de cómo ella llega caminando por dejar su automóvil lejos del CEE.

Asimismo, instruyó a que se le cuestionara al empleado respecto a la obstrucción vial con las cubetas.