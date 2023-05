Negocian Cuen y Rocha Reforma a la Ley Orgánica de la UAS

"Yo he hablado con Héctor Melesio", confesó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalando que la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa es discutida con el presidente del Partido Sinaloense.

El mandatario estatal expuso que Jesús Madueña Molina, rector de la UAS, se ha retirado de las negociaciones. Señaló que Cuén Ojeda no es una autoridad universitaria, pero denotó que fungen como un poder fático en la institución educativa.

De igual forma, declaró que no se puede modificar ni llegar a acuerdos con los temas de las denuncias presentadas contra las autoridades universitarias y contra el propio Cuén Ojeda.

"He tenido la oportunidad de dialogar, porque a mí no me gusta mentir; he tenido la oportunidad primeramente con el propio rector, pero el rector se retiró. Entonces, yo he hablado con Héctor Melesio, tiene un planteamiento, vamos planteando que se puede hacer la reforma juntos en la universidad sin mayores exabruptos... Pero no podemos modificar, no podemos hacer acuerdos de que no va a pasar nada con esto, con aquello; el tema de las denuncias que físicamente han hecho algunos en la Fiscalía, otras que se hacen atreves de los medios, hay cosas que no están en mis manos... Son los llamados poderes de facto", expuso.

Rocha Moya consideró que Cuén ha sido un representante de la universidad y señaló que él no es quien busca el diálogo con el presidente del PAS. De igual forma, reiteró que Jesús Madueña Molina ya no le ha buscado para que sea el mediador entre el Congreso y la UAS.

"El rector ya no me ha pedido que hable con él"

Rubén Rocha Moya

¿Cuén se volvió un representante de la UAS?

R.- "Pues yo creo, él quiere hablar conmigo, yo no lo busco, yo tengo todos los textos... El rector no me ha buscado y yo soy mediador; cuando yo digo eso le digo que hable con los diputados, pónganse de acuerdo y echen andar la reforma juntos, no yo, ellos porque los diputados tienen una iniciativa presentada, pero además hay otros actores que han presentado reformas", comentó.