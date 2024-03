Músicos trabajan con normalidad en las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En medio de la polémica por un letrero que colocó en su área de playa el desarrollo Camino al Mar, en donde prohíbe que en su área concesionada se contrate a bandas y grupos musicales, los músicos de Mazatlán trabajan con normalidad por toda la zona costera.

El secretario general del Sindicato de Músicos de Mazatlán, Marco Antonio Gordoa López, aseguró que hasta este martes no se han enfrentado a conflictos directos debido a esta situación y que continúan trabajando con normalidad en las playas de la región.

"De momento estamos trabajando con normalidad y sin ningún problema, hemos tenido situaciones solamente, pero nada fuera de lo común, la única queja que hay es por el ruido, pero ya nos reunimos con varias personas de asociaciones civiles, empresariales y el gobierno para tomar cartas en el asunto", señaló.

Sin embargo, destacó que es un derecho fundamental de los músicos expresarse a través de su arte, luego de lamentar la incertidumbre que esta situación genera entre los artistas, quienes solo buscan llevar el sustento a sus hogares.

"Cada quien tiene derecho a expresarse como quiera, si quieren pegar lonas adelante, no tenemos por qué buscar problemas ni nada por el estilo, lo único que queremos es llevar el sustento a nuestros hogares para nuestra familia", mencionó Gordoa López.

En relación a la legalidad de estas restricciones por parte del condominio en cuestión (Camino al Mar), afirmó desconocer si el desarrollo que restringe a los músicos del área de playa cuenta con concesiones legales o permisos de alguna instancia federal para implementar tales medidas.

"No sabemos si en verdad esté concesionada legalmente, si hay algún permiso de parte alguna instancia federal, años atrás ya se trabajaba ahí sin problema alguno, no se trata de limitar los lugares, se trata de llegar a un acuerdo, los compañeros músicos tienen sus familias y dependen de ellos, se tiene que aclarar esta situación por las concesiones, nosotros siempre y cuando no violemos la ley, no hay problema", añadió.

Polémica en redes sociales

En donde se desató la polémica fue en redes sociales como Facebook y X, donde los usuarios expresaron lo que piensan.

Mientras algunas personas aseguran que la música de banda es molesta para los turistas que se encuentran en las playas de Mazatlán, otras aseguran que los visitantes a eso vienen y que ya saben que en el puerto la tambora sinaloense suena prácticamente en cada esquina.

"El atractivo principal de Mazatlán, además de su hermosa playa, es su banda, su comida, sus pulmonías, la calidez de la gente", comentó el usuario de Facebook Jeru Molina.

"Es la atracción de los turistas la banda; a eso vienen a nuestro puerto, a la fiesta, a escucharla", señaló por su parte Carla Gonzalez Barrios.

El apoyo a los músicos fue en el sentido de que ellos dependen de esa actividad para vivir

"Claro que tenemos que apoyar a nuestra música de banda y a todos los músicos que trabajando honestamente llevan el sustento a sus familias", apuntó Gaby Magaña.

Hay quienes están a favor de que la música de banda siga sonando en las playas, pero con medida.

"Pueden traer música, pero que no exageren, tampoco las pulmonías y aurigas, también hay que respetar horarios, creo que cualquier puerto o ciudad con reglas y orden es mejor", aseguró Marisol Huerta.

"Es necesario una coordinación para la regulación del volúmen pero no el silenciar al puerto de Mazatlan y sus costumbres", agregó Víctor Peinado.

En Facebook y X circula un videos en donde se pide a las personas que se le baje a la música y se le suba al respeto, para así tener un Mazatlán libre de contaminación auditiva.

Para saber

En las encuestas de satisfacción al turista que la Asociación de Hoteles 3 Islas realizó en el verano a los turistas que visitaron Mazatlán, el exceso de ruido, tanto en la playa como en el transporte público, fue uno de los puntos que pidieron que se mejoraran en la ciudad.