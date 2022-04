Mujeres bikers Vs. Los estereotipos de género

Mazatlán, Sin.- Mujeres motociclistas ponen fin a los estereotipos sociales que han existido por muchos años en cuanto a las actividades que pueden o no hacer, solo por una cuestión de género.

Hilda Rodríguez, Julie Morgan, Jicelle Roacho, Lupita Rivera y Mairza Muñoz son cinco bikers que pertenecen al colectivo "Ellas", fundado en mayo del 2017; la mayoría empezó siendo copilotos, hasta que se animaron a cruzar la línea y pasar del asiento trasero al delantero. Todas ellas comparten la pasión por los vehículos de dos ruedas.

"Aunque se ve fácil no lo es, ser copiloto no es cualquier cosa, tienes que mantener el equilibrio del piloto, porque cualquier descuido lo destanteas y es un accidente. Cuando vas de copiloto se disfruta el paisaje, vas de niña bonita, grabando, saludando y de piloto es toda la adrenalina al 100% en tu cuerpo y es una felicidad, una ansiedad y una desesperación… pero en su conjunto es desestres", comentó Mairza.

Para ellas, montar y conducir una motocicleta significa libertad, poder y adrenalina, pero también es control, responsabilidad y respeto a la vida.

"Es terapéutico también porque en la moto no puedes traer tus problemas, si estás distraída esa pequeña distracción hace que no veas un bache, una piedra, que no tomes bien una curva y eso puede costar muy caro. En la moto no puedes traer tus problemas ni preocupaciones; cuando estás en la moto no hay nada más que el camino, tu máquina y tú", reveló Lupita.

CONTRA LOS ESTEREOTIPOS

Pese a que no ha sido fácil romper la barrera de los estereotipos de género y obtener el reconocimiento que merecen, en la actualidad, consideran, hay más apertura para las mujeres piloto y esa línea que divide a hombres y mujeres es cada vez más delgada, pues hoy día sus compañeros las motivan, las apoyan y las respaldan. La mayoría de las veces notan que los prejuicios vienen más bien de la sociedad que está fuera del motociclismo.

"Piensan que eres clavada, que nada más andas de fiesta, que nada más estás tomando, que andas en la calle y no, realmente, tenemos nuestros trabajos, algunas tenemos hijos, todas tenemos otras cosas que hacer y cuando estamos en la moto lo disfrutamos, para eso salimos, pero todas tenemos mucha responsabilidades", dijo Lupita.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

En el mundo biker, señalan, no importa dónde vives, cuánto dinero tienes, cómo vistes, qué tipo de música escuchas o tu aspecto físico, al contrario, se crea un ambiente de hermandad y no hay espacio para los prejuicios y estereotipos sociales.

Si hay algo común entre ellas, y que las caracteriza, además del amor y pasión por las motos, es la rebeldía, la inconformidad ante los estándares que la sociedad les quiere imponer por el simple hecho de ser mujeres.

"Tal vez sí es rebeldía, porque cuando ven a una mujer en moto, sobre todo cuando eres casada y tienes hijos, te dicen: ‘tienes que estar en tu casa haciendo la comida, cuidando al marido’… yo creo que socialmente sí sería como rebeldía", confesó Jacell.

Por ahí dicen que las mujeres son el “sexo débil”, pero para Julie, biker estadounidense de nacimiento y patasalda de corazón, con más de 26 años de trayectoria, las mujeres son mejores pilotos que los hombres; tal vez no se tiene la misma resistencia o la misma fuerza, pero son más precavidas.

Para ella, conducir una motocicleta es como una metáfora de vida: te caes pero te tienes que levantar.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Siempre vas a caer, todas han tenido caídas, para mí significa que tú tienes que levantarte y en el aspecto de la vida es lo mismo, si te caes, te tienes que levantar, en la moto te enseñas a que si te caes no te rindes, te levantas y empiezas de nuevo, y eso para mí es significativo", contó.

A todas las chicas que quieren incursionar en el motociclismo, pero que están indecisas o tienen miedo al qué dirán, las invitan para que se animen y se acerquen cuando vean a una mujer motociclista. Ellas podrán despejar dudas y orientarlas.

Los diferentes motoclubs a los que pertenecen no solo hacen rodadas, sino que también realizan labores altruistas en casas de ancianos o albergues de niños, según las fechas u ocasiones especiales durante todo el año.

LA OLA ROSA

En un hecho histórico, no solo para la Semana Internacional de la Moto en Mazatlán que se realiza en Mazatlán y que culmina este 24 de abril, sino a nivel nacional, e incluso a nivel Latinoamérica, la llamada "Ola Rosa" congregará a más de 300 mujeres provenientes de diferentes partes de la República y Estados Unidos en el puerto este fin de semana.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Surgió como un plan de cuatro chicas, luego fueron seis, luego fueron 10, luego fueron 15, ahorita son más de 300 mujeres las que están inscritas, más las que vengan que no están inscritas, vamos a tener un par de actividades con ellas dentro de este evento", indicó Hilda, quien tiene más de 10 años de trayectoria como biker.

Ellas participarán también en la rodada/desfile por todo el Malecón, que es una de las actividades emblemáticas de este evento internacional que cumple 26 años de realizarse en Mazatlán.

"Aunque no se crea, porque manejamos motores, máquinas que no se mandan solas, se dominan, crece el respeto a la vida, te enseñas a valorar más las cosas, lo que tienes, lo que eres y tratas de mejorar más”.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Aseguran que una vez que se suben a una moto, siempre quieren conocer más, recorrer caminos, vivir nuevas aventuras y experiencias. Ser mujer no las detiene, por el contrario, dejan a un lado las cuestiones de género y buscan ser mejores personas todos los días.

DATOS

300 mujeres participan en la Ola Rosa de la Semana de la Moto.

ELLAS

