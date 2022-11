Mujeres al volante en Sinaloa luchan contra el acoso sexual y la discriminación

Mazatlán, Sin.- A sus 33 años de edad, Rosy “N” es una de las más de 12 mil mujeres que manejan un transporte público en México, ya sea taxi, camión urbano o de aplicación; en poco más de un año que lleva al volante en las calles de Mazatlán se ha enfrentado al acoso y a la discriminación.

Y aunque no ha vivido situaciones de extremo peligro, luego de varias experiencias negativas, sobre todo por su género, optó por llevar siempre a una acompañante a su lado.

"Tengo año y medio de Uber y he tenido algunas malas experiencias, en especial con adultos mayores que comienzan a hacer preguntas muy incómodas, que no tienen por qué hacer, nada más la ven a uno como mujer y se les suelta la lengua”, dice.

Actualmente Sinaloa vive una nueva era en cuanto a los choferes del transporte público; alrededor de 30 mujeres son conductoras de camiones urbanos en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, según cifras de la delegación de Vialidad y Transporte. El 40% de ellas sufre acoso por parte de los clientes.

Para Rosy lo más difícil, más que adaptarse a los horarios de trabajo o a permanecer sentada por varias horas, ha sido ganarse el respeto de los usuarios.

"Recuerdo muy bien a un señor rabo verde, me da hasta coraje al recordarlo, porque me preguntaba si era casada, si ya había estado con alguien de su edad, si no se me antojaba, hasta que me enojé y le dije en tono serio que sí era casada; el señor se calmó un poco, pero cínicamente y riéndose me dijo que cuando no fuera una mujer la conductora del Uber mejor no se subiría”.

Desde entonces no viaja sola y aunque también es una mujer la persona que la acompaña, se siente más segura de esta forma.

"Una amiga me acompaña siempre en el auto, para algunos ha sido incómodo y les digo que no hay problema, les prefiero cancelar el viaje si no están de acuerdo, no quiero que tengamos problemas ninguna de las dos partes, antes ya me ha tocado llevar hasta cuatro personas en la parte de atrás y no se quejan. Si no, pues ni modo, prefiero perder yo y no hacer el servicio, pero sola ya no salgo a trabajar".

Por necesidad

Su principal motivo para meterse a trabajar de lleno en esta aplicación del servicio público fue la necesidad de querer generar un ingreso extra para ella.

"Mi principal motivo fue la necesidad económica, prefiero tener algo en mis bolsillos para cuando surja alguna emergencia, no digo que me sobre, pero tampoco quiero que me falte, es por la necesidad económica que lo hago, no está de más ganar algo extra para mí, también hay gastos y deudas que se tienen que cubrir, por eso es que me metí de Uber", comenta.

Rosy solo sale a trabajar por las noches, principalmente porque esa es la hora en la que hay más demanda de usuarios en busca de transporte, ya sea porque salen del trabajo o porque van de fiesta; además de que la tarifa es mayor en el horario nocturno.

"Hay más clientela de noche, y es ahí cuando uno aprovecha, no me preocupa mucho que sea de noche, porque igual vengo con mi amiga que acompaña sin ningún problema o sin esperar nada a cambio, es mucho más cómodo, a muchos clientes ya ambientados no les importa irse todos juntos allá atrás y por ese lado no he tenido problemas".

El que sea mujer y que además lleve una acompañante, también le ha favorecido, ya que muchas mujeres que salen de sus trabajos en horario nocturno la buscan para que sea ella las que las lleve a sus casas.

"Me hice de más clientes mujeres por la situación de inseguridad que se vive en la actualidad. Cuando eso sucede, apago la aplicación y atiendo a las clientes, mujeres, que quieren que las lleve a sus casas, se sienten más seguras, me imagino".

Mujeres conductoras

El subdirector de Vialidad y Transportes de Sinaloa, Rubén Medina Beltrán, aseguró que cada vez más mujeres se incorporan al sector transportista; en el caso de Mazatlán, son siete taxistas.

Además, comentó que hay otro grupo de mujeres que se capacitan para recibir sus permisos en camiones urbanos y que en Los Mochis también hay otras pocas que no tiene contabilizadas, pero que son transportistas.

"Es el principio de una nueva era de choferes aquí, qué mejor que una mujer aborde un taxi conducido por una mujer, en Culiacán ya tenemos también algunas mujeres que han estado yendo ahí con nosotros para solicitar el gafete, porque ellas quieren ser conductoras del transporte urbano y eso es muy bueno, porque sabemos nosotros que la mujer es más precavida que el hombre", dijo.

Agregó que en el transporte escolar el 90 por ciento son mujeres, y esperan que sigan incursionando en el transporte público; ya sea taxis o camión urbano, lo único que deben hacer es acercarse a las delegaciones de Vialidad y Transporte.

Datos