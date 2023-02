Movimiento Ciudadano pide a Rocha Moya reducir tarifas en carreteras de Sinaloa

Culiacán, Sin.- El dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, criticó que las casetas de peaje son un cochinero y que el gobierno actual no mueve ningún solo dedo, todo esto ante el aumento en las tarifas que se reflejarán este martes en la entidad.

Torres Félix dijo que es verdad que las casetas de cobro son concesiones, pero no es motivo para que el gobierno no busque una intervención, aunque sea de diálogo, para que mejoren la calidad de las mismas.

Recalcó que el aumentó en las tarifas será un gran golpe en el bolsillo de los ciudadanos, lo cual se verá reflejado en la economía de quienes utilizan por necesidad y también como una alternativa segura la carretera Maxipista.

“Son golpes a los bolsillos de la gente que utiliza las casetas de cobro, no como un privilegio, si no por temas de seguridad. Son utilizadas para llegar a tiempo a sus destinos, pero el gobierno no mueve ni un dedo para exigirle a los dueños de la concesión para que las arreglen”, manifestó.

Sergio Torres dijo que el gobernador Rubén Rocha Moya debe alzar la voz y ser más sensible con las familias sinaloenses, por lo que pidió una solución a dicha problemática.

Asimismo, señaló que los accidentes viales que han ocurrido son consecuencia de las malas condiciones en que se encuentra la autopista.