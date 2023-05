Movimiento Antorchista no es tomado en cuenta en programas de desplazados

Culiacán, Sin.- "Ningún desplazado que representamos ha sido tomado en cuenta", declaró Pavel Calderón Sosa, dirigente del Movimiento Antorchista en Sinaloa.

El vocero denunció una mejor atención a las familias que integran el movimiento en el tema de vivienda.

Esto durante una manifestación en Palacio de Gobierno, en la que mantienen su exigencia de viviendas dignas para desplazados. Asimismo, Calderón Sosa reclamó que tampoco han sido invitados a las mesas de trabajo.

El líder antorchista recalcó que, pese a que se han manifestado en varias ocasiones, el gobernador, Rubén Rocha Moya, no les ha atendido.

"Seguimos pidiendo su atención porque hasta la fecha no ha habido avance en la atención al problema que estamos planteando. Por ejemplo, ningún desplazado que representamos ha sido tomado en cuenta", comentó.

Señaló que la atención que han recibido es que las personas participan en pruebas piloto para resultar beneficiados. Sin embargo, dijo que los Antorchistas nunca resultan seleccionados.

El problema

El dirigente de los manifestantes expuso que cuentan con un padrón de mil 500 personas que solicitan lotes de vivienda, distribuidos en los municipios de Ahome, Salvador Alvarado y Culiacán, que solicitan vivienda.

Dijo que hasta el momento no han sido incluidos en los Comités de Vivienda, por lo que la nula participación de los Antorchistas en estas mesas de trabajo puede pasar a segundo plano si es que se les atienden las demandas que hacen.

"Aquí está la gente dando de que no se nos está atendiendo, de que no se nos está dando una alternativa. Si nos meten o no al comité pasaría a segundo plano si se atendiera concretamente el problema de solicitud de lotes", comentó.