Motoclub Mazatlán busca la organización de la Semana de la Moto 2024

Mazatlán, Sin.- Miembros destacados del Motoclub Mazatlán se reunieron con el alcalde Edgar González para discutir la disputa en torno a la organización de la Semana de la Moto 2024.

Víctor Manuel Gómez Llanos, presidente del club, afirmó que son los fundadores del evento, y crítico a los grupos que se han apropiado de este.

También te puede interesar: Chalecos de cuero, calaveras y botas, participan miles de bikers en el desfile de la Semana de la Moto

"Hay otros dos grupos que han hecho el evento de mala gana, y que no han sido buenos eventos, es el dinero el motivo por el que continúan haciendo esto, son puros intereses personales", dijo Gómez Llanos.

El presidente del club expresó optimismo sobre la obtención de permisos durante la reunión con el alcalde.

"Esperamos que el evento esté a cargo de nosotros, con todo respeto al Alcalde, ojalá no se suelte dando permiso tras permiso, porque si no, ni para ellos ni para nadie, no saldrá nada", agregó el presidente de Motoclub Mazatlán.

Gómez explicó que decidieron no colaborar con otros grupos debido a problemas pasados, donde no pagaron a los artistas que participaron, asumiendo ellos mismos los costos.

"Recuerdo que hasta el ayuntamiento salió embarrado cuando lo hicimos en conjunto, no les pagaron a los artistas, y terminamos afrontando ese gasto nosotros", añadió.

El evento que planean organizar por cuenta propia está programado del 1 al 5 de mayo.

"Todavía tenemos chance de organizarlo bien, tenemos más o menos 4 meses para organizarlo, nos quedaría algo de tiempo", agregó Gómez.