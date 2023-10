Morena Sinaloa exige a aspirantes tomar cursos de formación política del partido

Culiacán, Sin. -La presidenta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Sinaloa, Merary Villegas Sánchez, informó que es obligación para todos y todas quienes sean aspirantes a candidaturas de elección popular, por lo que el coordinador del Instituto Nacional de Formación Política ha informado que muchos aspirantes quedaron fuera por no tomar los cursos para aspirar.

“Ya quienes en estos momentos están pensando en ser aspirantes y no han tomado el curso y dicen que no se han enterado es porque de plano no les interesa estar al pendiente del acontecer de nuestro partido político, me parece que hay un poco de soberbia en eso”, señaló

Asimismo, hizo nuevamente el llamado a quienes no han tomado el curso para aspirantes y el curso básico de formación política, pues recalcó que no están jugando, y que el Instituto de formación política de Morena está muy estricto.

Villegas Sánchez dijo que con más razón quienes recientemente se adhirieron como expriistas y expanistas también tendrán que tomar el curso por lo que les extendió una invitación.

“Con más razón ellos y ellas que merecen todo nuestro respeto porque son políticos muy formados con amplia trayectoria mucha experiencia pero necesitan conocer los documentos básicos de Morena y el curso básico de eso se trata, entonces hacerles la invitación”, resaltó la presidenta de Morena Sinaloa.

En ese sentido, Carlos Rea, secretario de Capacitación y Formación Política de Morena Sinaloa, sentenció que el 24 de noviembre se realizará un curso para los que aspiran y no lo han realizado, es decir que será el último curso y constará en tres días de manera presencial y cuatro de manera virtual.

Ante ello, reiteró que es un requisito para participar en esta selección interna, donde detalló que son dos tipos de curso, el básico que es para todos y el de aspirante donde se dividen en dos: quienes aspiran a alcaldías, regidurías, sindicaturas y el otro es para diputaciones locales, federales, senadores y hasta gobernadores.

“El último taller que tiene que ver con los cursos para los aspirantes a las candidaturas registramos 371 solo de tercera, cuarta y quinta generación”.

Finalmente, Carlos Rea explicó que habrá muchos más de los que realmente serán electos por las reglas, por los mecanismos, que el propio partido establezca, por lo que consideró que es mejor estar preparados por si el pueblo y el partido dan esa oportunidad.