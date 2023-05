Monumento a San Judas será colocado en el mirador de Badiraguato

Culiacán, Sin.- Después de causar furor entre devotos y toda la ciudadanía en Culiacán, por la construcción de una gigante figura del santo San Judas Tadeo, el alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes, confirmó que esta estatua monumental de más de 25 metros de altura, que se construía en Culiacán, será colocada en el museo ubicado en el Parque Mirador del municipio.

El presidente municipal señaló que el monumento ya está siendo trasladado al municipio serrano, donde continuarán los trabajos de instalación y detallado de la obra.

Asimismo, el primer edil informó que la decisión de instalar un San Judas Tadeo, se tomó en base a una encuesta realizada con los badiraguatenses de manera presencial y vía telefónica.

“Buscamos un mecanismo de cual fuera dual, algunas llamadas telefónicas al azar de números badiraguatenses y otros fueron consultados personalmente. Lo hicimos a través de jóvenes que no tenían que ver nada con el municipio, quisimos tener mucha claridad de que la información fuera verídica y fueron reclutados en otro municipio para que consultaran cara a cara y no fuera gente que de alguna manera inclinara a favor o no un criterio”, indicó.

Ante ello y con respecto a la inversión de este monumento, Paz López informó que el recurso lo aportó un grupo de personas perteneciente a la iniciativa privada, quienes prefieren dejar en el anonimato sus nombres y así como el del monto pagado.

“Esto es un regalo de un grupo de particulares que le hacen al municipio. La obra pública del Parque El Mirador Badiraguato, es con costo a las finanzas del gobierno municipal; la estatua monumental de San Judas, no tiene un costo del gobierno para esta inversión”, expresó.

Agregó que con el dinero público no se puede dedicar a cuestiones de religión, pero explicó que mucha gente tuvo interés en ayudar, en colaborar y en cubrir los gastos una vez que se supo que podía ser San Judas Tadeo.

Finalmente, José Paz López puntualizó que El Mirador Badiraguato estará terminado para el 28 de junio, y posteriormente, será en sesión de Cabildo, que se defina la fecha para la inauguración oficial de este atractivo turístico.

Contexto

La figura de San Judas Tadeo de más de 25 metros que fue construida en la colonia Chulavista de Culiacán por el artista Fidel Cháidez, se exhibirá en el Gran Parque Mirador de Badiraguato.