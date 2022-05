Modifican presupuesto para cubrir pago por lámparas LED

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento tuvo que modificar el presupuesto de Ingresos y Egresos, sin consultárselo al Cabildo Mazatlán, para justificar el contrato de 2,139 lámparas LED por 400.8 millones de pesos.

El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, confirmó que se modificó el presupuesto del 2022 porque no estaba presupuestada esa cantidad.

También te puede interesar: Vecinos del fraccionamiento Alborada se sienten abandonados

“Más que todo, la estamos mandando a tres años, no lo estamos mandando los 400 (millones) en este, yo lo que hago, divido en tres años y son 130 millones de pesos, más o menos, entonces yo hice un incremento en el Presupuesto de Ingresos para empatar el Presupuesto de Egresos para cumplir con ese gasto. ¿En qué? Claro que yo no puedo decir, ¡voy a aumentarle 130 millones! Entonces es cuestión de Zofemat que ando cobrando muy bien realmente, de hecho ya tengo una buena cobranza, en predial vamos muy bien y en cuestión de ISAI”, explicó el funcionario municipal.

Aclaró que todo es cuestión de flujo, por lo que al proveedor (Azteca Lighting) no les dio los 130 millones de pesos, va a ser en el transcurso del año, ya no los tiene de un día para otro. Por el momento, ya les sacó un cheque por 60 millones de pesos, de un anticipo de los 120 millones de pesos de anticipo, donde se estipulaba que de los 400 millones, se pagara el 30 por ciento del anticipo, que eran 120 millones. El resto de los 60 millones, en el trascurso de este 2022.

Alarcón Lizárraga aseguró que van muy bien, por lo que cree que se cumplirá con este compromiso sin ningún problema para este año, y para el siguiente, ya se presupuestará el siguiente pago sin ningún problema.

SIN AUTORIZACIÓN

El Presupuesto de Ingresos para el 2022 era de 2 mil 521 millones de pesos, ahora será de 2 mil 650 millones de pesos.

Confirmó que no fue necesario hacer una sesión de Cabildo especial para modificar el Presupuesto.

“No es necesario, antes la Ley de Ingresos Municipal decía que cuando pasaba de un 20 por ciento, por ejemplo, si antes tenías mil millones y querías a mil 250 millones, ese incremento arriba del 20 por ciento tenías que pedir la autorización de Cabildo, no te menciono nada, nomás lógicamente, la justificación de cómo lo voy a hacer, porque llega la ASE (Auditoria Superior del Estado) y me va a revisar… pero si se cumple no hay ningún problema, pero ya no hay necesidad de pedir a Cabildo”, justificó el Tesorero Municipal.

Francisco Ramírez | El Sol de Mazatlán

UN PRÉSTAMO SIN PRESUPUESTAR

Cuestionado sobre el préstamo que va a pedir el Ayuntamiento a la banca comercial por 60 millones de pesos, Alarcón Lizárraga informó que tampoco está presupuestado, porque es un préstamo, es un ingreso que van a tener para pagarlo, para comprar los camiones y las patrullas.

Dijo que va a afectarle al Municipio el pago de unos 2 millones de pesos mensuales a la banca por este préstamo, por el porcentaje de interés que le vayan a cobrar.

Indicó que se les podría están moviendo las finanzas, ya que también tuvieron que hacer un pago no presupuestado por 23 millones de pesos para pagar el caso Nafta Lubricantes.

“Tampoco lo tenía presupuestado, pero afortunadamente, nos están llegando recursos, por ejemplo, ahorita nos llegó un recurso extraordinario que lo mencionó el alcalde de casi 30 millones de pesos, ¿Por qué? Precisamente por las finanzas que tenemos, vamos a ser el municipio que mejor recaudó en todo el estado y eso nos beneficia porque nuestras participaciones van a aumentar a partir de mayo, como un 2 por ciento, del 16 al 18 por ciento”, explicó.