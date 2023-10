Mis hijos nunca han recibido contratos: Rubén Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Ante los cuestionamientos dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una supuesta red de corrupción en la que se menciona a la progenie del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, este último afirmó que nunca les ha otorgado contratos a sus hijos.

Cabe mencionar que cuando se le preguntó al presidente, este dijo desconocer el tema, no obstante, atribuyó estas especulaciones al ámbito electoral.

Por su parte, Rocha Moya presentó en su conferencia Semanera los montos de inversión en obra pública.

"Mis hijos no tienen ninguna relación con mi gobierno, no trabajan ni son proveedores de nada, los he encaminado hacia la honradez", sostuvo.

En la información que expuso se detalla que el gobierno estatal ha licitado 104 obras, que se traducen en mil 281 millones 425 mil 730.93 pesos de inversión.

Mientras que las adjudicaciones directas han sido 288, con un monto de inversión equivalente a 285 millones 265 mil 620.85 pesos.

Antecedentes

Este asunto se remonta al portal https://cartelrocharuiz.com/, en el cual se expone la presunta red de corrupción y se afirma que los hijos del gobernador han recibido más de 700 millones de pesos en contratos con el gobierno.

Sin candidatura

Al igual que el presidente, el mandatario sostuvo que este señalamiento tiene como trasfondo un tema electoral.

Además, dijo que aplicará la misma estrategia con sus hijos, por lo que afirmó que ni siquiera la presidenta del DIF Sinaloa, Eneida Rocha Ruiz, podrá postularse por Morena para candidaturas en el 2024.

"Mis hijos no van a disputar ninguna candidatura a ningún compañero, ellos no van a participar, ya tienen un acuerdo conmigo, no queremos empañar el gobierno con una aspiración de esa naturaleza", mencionó.