Rocha Moya admite que quiere proteger a funcionario señalado de acoso sexual

Culiacán, Sin. -"Ya le di la oportunidad, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger", comentó el gobernador Rubén Rocha Moya, que le dijo a un funcionario del Centro de Justicia para mujeres denunciado por acoso sexual y laboral.

El mandatario estatal expuso que ha comprobado con los trabajadores de la instancia que es un acosador sexual.

También puedes leer: Gobernador nombra a nuevo titular de la Coepriss en Sinaloa

Algunos medios locales registraron una denuncia pública de Miguel Ángel, quien fuera auxiliar jurídico del Centro de Justicia para Mujeres en Culiacán y expuso ser víctima de acoso laboral.

En este sentido, Rocha Moya señaló que las acusaciones de esta persona tienen como antecedente la afirmación de que es un acosador sexual.

"El caso de este señor, que ha sido muy insistente, es porque no ha querido. Él quiere estar donde mismo, porque es donde acosa. No puede estar donde mismo porque ya está comprobado que acosa", dijo.

El gobernador relató que él le propuso al funcionario señalado cambiarlo a un área donde no haya mujeres para que no acose. Sin embargo, denotó que el sujeto no quiere.

Sin destituir

Rocha Moya fue cuestionado respecto al porqué esta persona continúa trabajando para el gobierno cuando ya está comprobado que es un acosador.

Respondió que no hay una denuncia penal, por lo que no pueden destituirlo del cargo.

Además, destacó que reubicar al hombre fue una recomendación que le hizo la secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa.