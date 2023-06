Mejor prevenir: turistas respetan las reglas de las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Algunos visitantes que llegaban al puerto aseguran que han tratado de seguir las indicaciones para poder ingresar a las playas de manera fácil y segura. Mediante un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, algunos turistas que llegan al puerto con la finalidad de conocer el mar comentan qué tipo de medidas usan antes de poder entrar a las diferentes playas del puerto.

Una turista originaria de Durango asegura que, a pesar de no conocer cuáles playas son seguras para meterse en ellas, ha preferido preguntar a los diferentes elementos del Escuadrón Acuático de Mazatlán.

"Como no conozco muchas playas de aquí en persona, pues por eso mejor he preguntado. Me ha tocado ver a muchas personas que se meten bien valientes a unas playas donde hay piedras y todo. La verdad es que sí me daría miedo. Tanto el salvavidas como la persona que nos trajo nos dijo que aquí en esta parte de la playa sí era seguro, pero en sí yo desconocía", comentó Graciela Álvarez, turista originaria de Durango.

Mientras que algunos turistas desconocen el estado de las playas, hay quienes aseguran que han sido amonestados por la Policía Acuática, pues han estado entrando a altas horas de la noche cuando el horario permitido es hasta las 20:00 horas.

"Precisamente el jueves estábamos platicando bien y nos metimos a bañar, cuando de repente llega un señor uniformado, como que era salvavidas, y nos dijo que nos saliéramos. Ya eran como las 9 de la noche. Nos regañó, pero le dijimos que no sabíamos y solamente quedó en una advertencia, pues no somos de aquí", dijo Alma Font, turista originaria de Sonora.

Desconocen los banderines

Un grupo de turistas expresó que desconocían el significado de varios banderines que se encuentran en la playa, asegurando que solamente creían que era algo para amenizar el ambiente. "Creíamos que era parte del adorno de la playa, hasta que nos dijeron que no nos podíamos meter a bañar en algunas playas por las altas marejadas.

Nos señalaron el banderín rojo, y ahí vimos que ya no podíamos entrar, pero no teníamos mucha idea al respecto", dijo Rolando, turista originario de Ciudad de México.