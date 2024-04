Mazatlán se maravilla con el gran eclipse total de sol, una maravilla natural

Mazatlán, Sin. -El eclipse total de sol que tuvo como sede principal a Mazatlán ha dejado a sus ciudadanos y turistas atónitos y maravillados por la experiencia única que presenciaron.

Desde el amanecer del día hasta el momento en que la luna cubrió completamente al sol, los habitantes de esta ciudad costera se congregaron en diferentes puntos para presenciar este espectáculo celestial.

La mayoría de los participantes describieron el evento como impresionante y sobrecogedor, destacando la magnitud de la naturaleza y la belleza del cosmos.

"La verdad es que me pareció muy bonito, no me imaginaba algo tan hermoso como esto, qué bonito se veía cuando se hacía de noche durante el día, valió cada minuto el viaje que hicimos", comentó Regina, turista originaria de Tamaulipas.

Para muchos, la experiencia superó todas las expectativas previas. Los comentarios de los espectadores reflejaban la emoción y el asombro al ver cómo la oscuridad se apoderaba del cielo y la temperatura descendía notablemente. Algunos lo describieron como un momento mágico y surrealista, mientras que otros lo compararon con una escena sacada de una película de ciencia ficción.

"Sentí como si estuviera viajando al espacio cuando se puso oscuro, nunca me había tocado algo así y que toda la gente iluminará con sus celulares, eran como luciérnagas en medio de la oscuridad, qué bonito se veía el cielo y que hermoso ambiente se vivió, todas mis expectativas fueron superadas", dijo Rosa Linda Romero, quien se encontraba con su familia en la playa.

La sensación de estar en medio de la oscuridad repentina, interrumpida solo por la brillante corona del sol, dejó una impresión imborrable en la memoria de quienes presenciaron el eclipse.

En cuanto a la calificación de la experiencia, la gran mayoría de los ciudadanos encuestados otorgaron una puntuación máxima. La oportunidad de presenciar un evento tan extraordinario en su propia ciudad dejó a muchos sin palabras y con una sensación de gratitud hacia la naturaleza.

"Calificación le doy un 10 o más si se puede, es una de las experiencias más bonitas de mi vida y es una lástima que nunca en mi vida me vaya a tocar de nuevo, pero este recuerdo siempre me va a durar", mencionó Víctor Famoso, habitante de Mazatlán.